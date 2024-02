Photo : YONHAP News

Trong tài liệu trình lên Tòa án khu vực phía Nam New York (Mỹ) ngày 26/2 (giờ địa phương), luật sư biện hộ của ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhà sáng lập công ty Terraform Labs chuyên phát hành tiền ảo TerraUSD và Luna, nhận định ông Kwon sẽ không thể được dẫn độ về Hàn Quốc hay Mỹ trước cuối tháng 3.Tài liệu này được phía luật sư của ông Kwon trình lên Tòa án Mỹ để cung cấp thông tin mới nhất về thời điểm ông này bị dẫn độ từ Montenegro.Phía luật sư cho biết Tòa án cấp cao của Montenegro, nơi đang phụ trách vụ dẫn độ ông Kwon, đã phạm một "sai lầm ngoài dự kiến", nên quy trình dẫn độ đang mất nhiều thời gian hơn so với kế hoạch ban đầu. Phía luật sự cho rằng ông Kwon sẽ không thể trình diện và tham dự phiên tòa đầu tiên tại Mỹ diễn ra vào ngày 25/3 tới, song sẽ không đề nghị Tòa án dời lịch xét xử.Trước đó, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đã khởi kiện dân sự ông Kwon lên Tòa án khu vực phía Nam New York. Tòa án đã dời lịch xét xử từ tháng 1 sang tháng 3 do cân nhắc tới thời gian ông này bị dẫn độ sang Mỹ. Tuy nhiên, do phía ông Kwon tuyên bố sẽ kéo dài cuộc đấu pháp lý tại Montenegro, nên khả năng ông này không xuất hiện trong phiên xét xử đầu tiên là rất lớn.SEC kiện ông Kwon đã có hành vi lừa đảo chứng khoán gây ra thiệt hại ít nhất 40 tỷ USD do vụ đồng TerraUSD và Luna rớt giá thê thảm. Ngày 21/2 vừa qua, Tòa án cấp cao thành phố Podgorica của Montenegro đã quyết định để Mỹ dẫn độ ông này, bác đề nghị dẫn độ của Hàn Quốc.Phía luật sư của ông Kwon tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của Tòa án, cho rằng phán quyết dẫn độ ông này cho phía Mỹ là mâu thuẫn với pháp luật. Luật sư cho rằng Chính phủ Montenegro phải cân nhắc tới ngày tháng đề nghị dẫn độ của hai phía và quốc tịch của ông Kwon.Thời điểm Hàn Quốc đề nghị dẫn độ ông Kwon là ngày 29/2 năm ngoái, sớm hơn Mỹ là ngày 3/4 cùng năm. Ngoài ra, bị cáo mong muốn được dẫn độ về Hàn Quốc, quê hương của mình. Ông Kwon đã xuất cảnh khỏi Hàn Quốc vào tháng 4/2022, sau đó lẩn trốn tại nước ngoài, tới tháng 3 năm ngoái bị bắt giữ tại Montenegro với cáo buộc dùng hộ chiếu giả.