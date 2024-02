Chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ 24 loại chứng nhận trùng lặp với chứng nhận quốc tế, ít hiệu quả

Photo : YONHAP News

Theo số liệu từ Văn phòng điều phối Nhà nước, hiện tại, Hàn Quốc đang áp dụng 257 loại chứng nhận theo quy định pháp luật, nhiều quá mức nếu so với các cường quốc kinh tế lớn như Nhật Bản (14), Trung Quốc (18), Liên minh châu Âu (40), Mỹ (93).Tại cuộc họp Bộ trưởng hữu quan vào ngày 27/2, Chính phủ Hàn Quốc quyết định cải thiện hệ thống chứng nhận để tránh tình trạng lạm dụng quy chế chứng nhận, nhiều loại chứng nhận có sự tương đồng, trùng lặp.Trước tiên, Chính phủ sẽ tiến hành xóa bỏ 24 chứng nhận có sự trùng lặp với chứng nhận quốc tế hoặc hiệu quả thấp do không theo kịp sự thay đổi của môi trường. Đơn cử như yêu cầu về "Chứng nhận mỹ phẩm hữu cơ" khi bán hàng trong nước dù đã có các loại chứng nhận quốc tế thông dụng khác; hay "Chứng nhận chất lượng trà" chưa hề có trường hợp nào được cấp trong nước kể từ sau khi có luật liên quan.Ngoài ra, Chính phủ sẽ rút bớt quy trình và tăng thời gian hiệu lực đối với 66 loại chứng nhận có chi phí cao và quy trình phức tạp, như chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm "HACCP".Cùng với đó, Chính phủ sẽ để doanh nghiệp tự đánh giá sản phẩm của mình có phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận hay không; bù lại cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý, theo dõi. Chính phủ sẽ mở rộng các hiệp định về công nhận lẫn nhau đối với các loại chứng nhận trong và ngoài nước.Chính phủ Hàn Quốc tính toán sự cải thiện chế độ chứng nhận như trên sẽ giúp cắt giảm mỗi năm 150 tỷ won (112,6 triệu USD) chi phí cho doanh nghiệp.