Nội dung dự kiến về bài phát biểu kỷ niệm phong trào độc lập 1/3 của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap ngày 27/2 cho biết trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 tới, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ làm nổi bật về phong trào độc lập trên khía cạnh giáo dục, văn hóa.Theo quan chức trên, nhiều ý kiến cho rằng các hoạt động đấu tranh ở lĩnh vực giáo dục, văn hóa diễn ra sôi nổi ở trong nước, nhưng lại ít được đánh giá hơn so với các hoạt động đấu tranh vũ trang diễn ra tại nhiều nơi khác nhau như ở khu vực Mãn Châu (Trung Quốc).Dự kiến Tổng thống sẽ nhấn mạnh rằng chính những nhà hoạt động đấu tranh ở lĩnh vực giáo dục, ngôn luận đã đóng vai trò là "chất dinh dưỡng" cho phong trào độc lập 1/3. Các nhà hoạt động đã mở trường lớp, giờ học vào ban đêm trên toàn quốc, xuất phát từ nhận thức tương lai của dân tộc hoàn toàn phụ thuộc vào giáo dục.Bên cạnh đó, có thể Tổng thống cũng sẽ đề cập về các hoạt động ở lĩnh vực ngoại giao của cố Tổng thống Rhee Syng-man, vị Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.Ngoài ra, quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết trong bài phát biểu sắp tới, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tái khẳng định rằng phong trào độc lập là một phong trào kiến quốc nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ tự do, tôn trọng tự do, nhân quyền và pháp trị; đồng thời ra thông điệp kêu gọi tìm kiếm phương án phát triển tương lai trên tinh thần phong trào độc lập 1/3.Tổng thống cũng có thể sẽ đưa ra thông điệp về việc tăng cường hợp tác hữu nghị Hàn-Nhật, trong bối cảnh năm sau là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.Trong bài phát biểu 1/3 năm ngoái, ông Yoon tuyên bố Nhật Bản đã chuyển từ một quốc gia quân phiệt xâm lược trong quá khứ thành một đối tác hợp tác ở lĩnh vực an ninh và kinh tế với Hàn Quốc. Sau đó, Chính phủ công bố giải pháp để bên thứ ba thế quyền, đứng ra chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép thời chiến thay cho doanh nghiệp Nhật Bản. Tiếp theo, Tổng thống Yoon lần đầu thăm Tokyo, các hoạt động ngoại giao con thoi giữa hai nước được nối lại.Bên cạnh đó, dư luận cũng quan tâm tới thông điệp với Bắc Triều Tiên và về thống nhất của Tổng thống Yoon, trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cuối năm ngoái đã gọi quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch.