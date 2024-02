Westinghouse tiếp tục kiện Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ tại Washington ngày 26/2 (giờ địa phương) cho biết công ty điện nguyên tử Westinghouse ngày 23/2 đã nộp hồ sơ giải trình lên tòa phúc thẩm, đề nghị hủy phán quyết của Tòa sơ thẩm về vụ kiện đối với Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) và Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO).Lần này, Westinghouse đã nộp hồ sơ có nội dung nêu lập trường cụ thể hơn so với đơn kháng cáo mà công ty này đệ trình Tòa án phúc thẩm vào ngày 16/10 năm ngoái sau khi bị tuyên thua kiện ở Tòa án sơ thẩm.Cụ thể, Westinghouse nêu rõ quy định về kiểm soát xuất khẩu của Mỹ là khi xuất khẩu các công nghệ nhà máy điện nguyên tử thì phải khai báo hoặc được Chính phủ Mỹ cấp phép. Công nghệ mà KHNP dự kiến xuất khẩu cho Ả-rập Xê-út, Cộng hòa Séc và Ba Lan là công nghệ của Westinghouse, nên cần phải khai báo hoặc được Chính phủ Mỹ cho phép nếu muốn xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử. Theo đó, doanh nghiệp này đã khởi kiện vì phía công ty thủy điện Hàn Quốc đã không tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.Tòa án sơ thẩm đã bác vụ kiện mà không đề cập đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, vốn là trọng tâm tranh cãi, với lý do rằng quyền hạn thực thi kiểm soát xuất khẩu thuộc về Chính phủ Mỹ nên Westinghouse, một công ty tư nhân, không thể trở thành nguyên đơn của vụ kiện.Tuy nhiên, trong hồ sơ giải trình lần này, doanh nghiệp Mỹ lại cho rằng mặc dù quyền tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu thuộc về Westinghouse, song Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc đã không cung cấp những thông tin cần thiết cho Westinghouse khi khai báo với Chính phủ Mỹ, nên doanh nghiệp này bị Chính phủ Mỹ định truy cứu trách nhiệm pháp luật. Dù quy định kiểm soát xuất khẩu không ghi rõ về quyền lợi kiện cáo đối với các doanh nghiệp Mỹ như Westinghouse, nhưng không vì thế mà quy định này ngăn cản các doanh nghiệp khởi kiện.Lý do Westinghouse vẫn tiếp tục vụ kiện với KHNP là bởi doanh nghiệp Mỹ muốn gây áp lực để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán. Nếu tranh chấp giữa hai doanh nghiệp tiếp tục kéo dài thì sẽ tạo gánh nặng cho phía công ty thủy điện Hàn Quốc trong các dự án xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử.Vào ngày 31/1 vừa qua, Chính phủ Cộng hòa Séc đã loại Westinghouse, chọn Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc và Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) để thực hiện đấu thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới tại nước này. Do vậy, một số ý kiến cho rằng có thể Westinghouse sẽ quay sang hợp tác với KHNP để thu được phần nào lợi nhuận.