Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Washington (Mỹ), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 27/2 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Nhà Trắng Lael Brainard.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết tại cuộc gặp trên, bà Brainard đánh giá các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ và doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Hàn Quốc đang góp phần thiết lập hệ sinh thái chuỗi cung ứng vững chắc hơn giữa hai nước. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang giúp tạo ra nhiều việc làm chất lượng tại Mỹ. Lãnh đạo Hội đồng kinh tế quốc gia Nhà Trắng đề xuất hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.Về phần mình, Ngoại trưởng Cho đánh giá nhờ sự tham vấn chặt chẽ của Chính phủ Mỹ với Chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thực thi các chính sách kinh tế như Luật chíp bán dẫn và khoa học, Luật giảm lạm phát (IRA) mà hai nước đang đạt được những kết quả đôi bên cùng có lợi. Trong thời gian tới, Seoul hy vọng sự quan tâm đặc biệt và phối hợp của Chính phủ Washington để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể được hưởng đãi ngộ tương xứng với quy mô đầu tư và mức độ đóng góp cho nước Mỹ.Bộ trưởng Cho cũng đánh giá hợp tác kinh tế giữa hai nước đang được mở rộng và tăng cường trên nền tảng là quan hệ đồng minh song phương và Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Hợp tác giữa hai nước là rất quan trọng ở thời điểm hiện tại, nhằm tăng cường an ninh kinh tế, đối phó chung với các cuộc khủng hoảng chồng chất trên toàn cầu.Về điều này, bà Brainard đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã vượt ra khỏi lĩnh vực an ninh quân sự, mở rộng tới cả lĩnh vực an ninh kinh tế và công nghệ cao. Gần đây, Seoul và Washington đang cùng đối phó với bất ổn kinh tế, chính trị đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trên phạm vi toàn cầu.