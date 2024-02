230.000 trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong năm 2023, thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/2 công bố số liệu thống kê cho biết trong năm ngoái, tại Hàn Quốc có 230.000 trẻ em chào đời, mức thấp kỷ lục, giảm 19.200 trẻ (7,7%) so với một năm trước.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) năm 2023 là 0,72 trẻ, giảm 0,06 trẻ so với năm 2022 (0,78 trẻ), chưa bằng một nửa tổng tỷ suất sinh của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1,58 trẻ. Đặc biệt, tổng tỷ suất sinh quý IV năm ngoái là 0,65 trẻ, lần đầu tiên rơi xuống ngưỡng 0,6 trẻ trong lịch sử thống kê liên quan.Xét theo độ tuổi của người mẹ, tỷ suất sinh (số trẻ chào đời trên 1.000 dân số nữ giới) của phụ nữ từ 30-34 tuổi có sự sụt giảm rõ rệt, giảm 6,8 trẻ so với một năm trước. Sau đó là tỷ suất sinh ở phụ nữ từ 25-29 tuổi, giảm 2,6 trẻ. Độ tuổi sinh đẻ bình quân của phụ nữ là 33,6 tuổi, tăng 0,1 tuổi so với năm 2022. Tỷ lệ sản phụ trên 35 tuổi chiếm 36,3%, tăng 0,6%.Trong số trẻ chào đời năm ngoái, có 138.300 trẻ là con đầu lòng, giảm 4,6%; 74.400 trẻ là con thứ hai, giảm 11,4%; 17.300 trẻ là con thứ ba, giảm 14,5%. Tỷ số giới tính khi sinh (SRB), phản ánh sự cân bằng giới tính của số bé trai và bé gái khi được sinh ra, là 105,1 bé trai trên 100 bé gái, tăng 0,4 trẻ so với một năm trước.Trong năm 2023 có 352.700 người tử vong, giảm 5,4%. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 122.800 người, xu hướng giảm 4 năm liên tiếp từ năm 2020.