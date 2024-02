Photo : KBS News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ ngày 28/2 công bố cuộc tập trận "Lá chắn tự do" (Freedom Shield - FS), một cuộc tập trận chung định kỳ nhằm phòng ngự cho bán đảo Hàn Quốc, sẽ diễn ra từ ngày 4-14/3 tới.Trong thời gian diễn tập, hai bên sẽ tiến hành mở rộng các nội dung tập trận cơ động dã chiến liên quân đa dạng cả trên mặt đất, trên biển và trên không, để nâng cao khả năng tương thích của quân đội Hàn-Mỹ và năng lực tác chiến liên hợp.Song song với cuộc tập trận "Lá chắn tự do", quân đội hai nước cũng sẽ tập trận sở chỉ huy, cùng các cuộc diễn tập cơ động thực chiến như tập trận đột kích trên không, diễn tập bắn đạn thật chiến thuật, bắn không đối không, pháo kích không đối đất, và tập trận chung trên không cấp tiểu đoàn "Buddy Wing".Một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong tháng 3-4 năm ngoái, quân đội hai nước đã 23 lần diễn tập cơ động ngoài trời; dự kiến trong riêng tháng 3 năm nay là 48 lần.Các kịch bản diễn tập trong cuộc tập trận FS lần này được phản ánh theo tình hình an ninh và các mối đe dọa đang có nhiều sự thay đổi, bao gồm cả bài học từ các cuộc chiến tranh gần đây.Quân đội hai nước sẽ diễn tập thực chiến, đặt trọng tâm vào tác chiến đa miền sử dụng tài sản trên mặt đất, trên không, trên biển, không gian mạng và vũ trụ, vô hiệu hóa mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên; đẩy mạnh hơn nữa năng lực đối phó của đồng minh Hàn-Mỹ.Các nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng tham gia cuộc tập trận FS sắp tới. Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ tiến hành kiểm tra quá trình tập trận. Có khả năng chính quyền miền Bắc sẽ lấy cuộc tập trận này làm cớ để phóng tên lửa.