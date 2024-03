Tòa án Hàn Quốc cho phép tiết lộ giới tính thai nhi

Photo : KBS News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 28/2 đã ra phán quyết Khoản 2 Điều 20 Luật Y tế có nội dung cấm bác sĩ không được tiết lộ giới tính của thai nhi trước 32 tuần tuổi là vi hiến. Phán quyết này của Tòa án có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, từ nay trở đi, nhân viên y tế có thể tiết lộ về giới tính của thai nhi cho sản phụ hoặc gia đình bất cứ lúc nào.6 trên 9 thẩm phán Tòa án Hiến pháp cho rằng việc coi hành vi tiết lộ giới tính của thai nhi trước 32 tuần có thể đe dọa trực tiếp tới sinh mạng của thai nhi bởi hành vi nạo phá thai là không thỏa đáng trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, việc biết giới tính của con mình là bản năng và là một nhu cầu tự nhiên của cha mẹ. Cha mẹ có quyền được tiếp cận tất cả thông tin về thai nhi, trong đó có cả giới tính. Điều khoản cấm trong Luật Y tế rõ ràng là không hợp lý và không công bằng.Tuy nhiên, có ba thẩm phán còn lại nêu ý kiến phản đối, cho rằng chỉ nên đẩy sớm thời gian tiết lộ giới tính của thai nhi so với 32 tuần như hiện nay, thay vì cho phép tiết lộ không hạn chế. Các thẩm phán này cho rằng trong xã hội Hàn Quốc vẫn còn tồn tại nguy cơ nạo phá thai vì lý do giới tính. Nhà nước không được lơ là trách nhiệm bảo vệ tính mạng của thai nhi khỏi nạn nạo phá thai.Trước đó, điều khoản cấm tiết lộ giới tính trong Luật Y tế được lập ra để phòng ngừa nạn phá thai là các bé gái do tư tưởng trọng nam khinh nữ trong quá khứ. Vào năm 2008, Tòa án Hiến pháp từng ra phán quyết rằng điều khoản cấm tiết lộ giới tính thai nhi trong suốt thời gian mang thai là không phù hợp với Hiến pháp. Sau đó, điều khoản này đã được sửa đổi thành không tiết lộ giới tính thai nhi trước 32 tuần tuổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang ngày càng giảm nghiêm trọng, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã gần như biến mất, nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng luật pháp phải mở rộng phạm vi tiết lộ giới tính, đảm bảo quyền được biết của cha mẹ. Các nguyên đơn đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp lần này chỉ ra rằng điều khoản trên trong luật đã xâm phạm quyền được biết thông tin về giới tính của con cái và quyền mưu cầu hạnh phúc của cha mẹ, cản trở tự do nghiệp vụ của nhân viên y tế.