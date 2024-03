Tổng thống Yoon Suk Yeol:

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 28/2 đã tham dự lễ phong hàm sĩ quan dự bị tại Trường bồi dưỡng sĩ quan Lục quân ở tỉnh Nam Chungcheong. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm tham dự sự kiện này sau 16 năm.Tại sự kiện, Tổng thống kêu gọi quân đội phải giữ vững tư tưởng an ninh và quốc gia, đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Ông Yoon phát biểu nền an ninh quốc gia bắt nguồn từ quyết tâm giữ vững chủ nghĩa tự do dân chủ, giá trị trọng tâm trong Hiến pháp. Tổng thống cũng cam kết tăng cường hỗ trợ cho các sĩ quan bậc thấp, như cải thiện điều kiện công tác cho họ.Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon cũng một lần nữa nhấn mạnh về một nền "hòa bình dựa trên sức mạnh". Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ thị phải đối phó áp đảo và ngay lập tức với khả năng miền Bắc sẽ khiêu khích trước thềm Tổng tuyển cử 10/4 tới, trong bối cảnh nước này đã tuyên bố về việc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân, thiêu rụi miền Nam.Ông Yoon tuyên bố sẽ hoàn thiện hệ thống phòng thủ ba trụ cột của Hàn Quốc, chặn đứng ngay từ đầu mối uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên.