Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/3 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919 tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Yu Gwan-sun ở quận Jung, Seoul.Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh phong trào 1/3 là xuất phát điểm để phong trào độc lập lan rộng trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Ông Yoon cho rằng mọi giá trị của phong trào độc lập phải được đánh giá một cách thỏa đáng, lịch sử đấu tranh độc lập phải được lưu truyền một cách đúng đắn từ thế hệ này qua thế hệ khác.Tổng thống liệt kê tới các hoạt động đấu tranh ở lĩnh vực vũ trang, ngoại giao, giáo dục và văn hóa. Ông Yoon khẳng định bất cứ ai cũng không thể độc chiếm lịch sử. Tất cả người dân Hàn Quốc, rộng hơn là các thế hệ tiếp theo phải mang trong lòng niềm tự hào về lịch sử đất nước.Tổng thống nhắc lại Tuyên ngôn độc lập ngày 1/3/1919 nói rõ độc lập của Hàn Quốc chính là con đường chung sống tốt đẹp cho cả Nhật Bản, kêu gọi hai bên cùng mở ra một "thế giới mới" dựa trên sự hiểu biết và đồng cảm. Ông Yoon đánh giá Hàn Quốc và Nhật Bản đang vượt qua quá khứ đau thương để cùng hướng tới một "thế giới mới". Hợp tác an ninh Hàn-Nhật đang ngày càng được củng cố hơn để đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ trích việc chính quyền miền Bắc đang coi miền Nam là "kẻ thù số một". Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng việc mở rộng các giá trị phổ quát là tự do và nhân quyền chính là "thống nhất". Nỗ lực thống nhất của Hàn Quốc phải trở thành ngọn đèn, là hy vọng cho người dân Bắc Triều Tiên.Đặc biệt, từ năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã lấy ngày 14/7 là "Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên". Ông Yoon đề nghị tất cả người dân Hàn Quốc quan tâm, dành tình cảm ấm áp tới người tị nạn miền Bắn hơn nữa.Cuối bài phát biểu, Tổng thống nhấn mạnh một đất nước Hàn Quốc thống nhất, tự do sẽ đóng góp cho sự hòa bình và thịnh vượng của khu vực Đông Á nói riêng, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và rộng hơn là toàn bộ thế giới nói chung. Trên cương vị là Tổng thống Hàn Quốc, ông sẽ nỗ lực hết sức để làm tròn sứ mệnh mà lịch sử, Hiến pháp giao phó.