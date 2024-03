Quan chức Hàn-Mỹ lo ngại về nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Tây của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 29/2 (giờ địa phương) đã dùng bữa sáng kiêm hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết tại cuộc gặp trên, quan chức hai nước cùng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên gọi mối quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia giao chiến thù địch, và bất cứ nỗ lực thay đổi hiện trạng đơn phương tiềm tàng trên biển Tây.Quan chức hai nước đánh giá Seoul và Washington đang đoàn kết đối phó với mối uy hiếp, khiêu khích từ Bình Nhưỡng; nhất trí sẽ tích cực phối hợp hơn nữa để răn đe bất cứ động thái khiêu khích nào của miền Bắc.Bộ trưởng Cho đề xuất hai bên phát triển hơn nữa hợp tác Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật trong năm 2024, năm khởi đầu cho một chương quan hệ mới trong quan hệ Hàn-Mỹ; đề nghị Thứ trưởng Campbell đóng vai trò tích cực. Ông Campbell từng giữ chức Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Nhà Trắng.Đáp lại, ông Campbell cho biết trên cương vị là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông rất coi trọng hợp tác Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật; đề xuất Thứ trưởng Ngoại giao ba nước thường xuyên trao đổi để tăng cường hợp tác ba bên.Quan chức Mỹ cũng bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc sẽ đóng nhiều vai trò hơn nữa trên đấu trường quốc tế xét tới vị thế và năng lực hiện nay của Seoul; khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong quá trình này.Tại cuộc hội đàm, ông Cho đề nghị phía Mỹ quan tâm để doanh nghiệp Hàn Quốc được hưởng ưu đãi tương xứng với quy mô đầu tư tại Mỹ trong quá trình Washington thực thi Luật giảm lạm phát (IRA), Luật chíp bán dẫn và khoa học. Hai quan chức cũng đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, hợp tác thông tin, hợp tác công nghệ cao trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết hai bên đã thảo luận về vấn đề hợp tác quân sự đáng lo ngại giữa Nga và Bắc Triều Tiên, trong đó có việc Nga sử dụng tên lửa do miền Bắc sản xuất để tấn công Ukraine. Quan chức hai nước đánh giá rằng hợp tác quân sự Nga-Triều đang đe dọa nghiêm trọng tới sự ổn định của khu vực và nỗ lực không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế.Sau cuộc hội đàm với ông Campbell, Bộ trưởng Cho lên đường về nước, kết thúc lịch trình công du Mỹ.