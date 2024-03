Kết quả thăm dò ý kiến cử tri về chính giới Hàn Quốc trong cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 1/3 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 27-29/2 đối với 1.001 người trưởng thành trên toàn quốc.Trong tuần này, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 39%, tăng 5% so với tuần trước. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ Tổng thống xấp xỉ 40% kể từ cuộc thăm dò tuần đầu tháng 7 (38%).Trong các cử tri ủng hộ, có 21% cử tri chọn lý do là "chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y" của Chính phủ, 12% chọn lý do "ngoại giao". Ngoại giao từng là lý do để cử tri ủng hộ Tổng thống nhiều nhất trong gần một năm qua, nhưng lần này đã bị xếp sau chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.Ngược lại, tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống là 53%, giảm 5%. Có 17% cử tri chọn lý do không ủng hộ Tổng thống là "kinh tế, dân sinh, giá cả", 10% là "Tổng thống thiếu sự trao đổi", 9% chọn "Tổng thống độc đoán".Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 40%, tăng 3%. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Dân chủ đồng hành đạt 33%, giảm 2%. Kể từ sau Đại hội đảng Sức mạnh quốc dân vào tháng 3 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ hai đảng chỉ biến động trong phạm vi sai số, không có sự chênh lệch về mặt thống kê. Tuy nhiên, lần này tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân đã vượt lên trên đảng Dân chủ đồng hành, ra ngoài phạm vi sai số.Về các đảng nhỏ, tỷ lệ ủng hộ đảng Cải cách mới là 3%, đảng Công lý xanh 2%, đảng Tương lai mới và đảng Tiến bộ lần lượt là 1%, các đảng khác chiếm 2%; 19% cử tri không ủng hộ đảng nào.Viện Gallup phân tích tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành sụt giảm là bởi nội bộ đảng này lục đục vì quá trình tiến cử ứng cử viên cho Tổng tuyển cử, một số nghị sĩ xin ra khỏi đảng.38% cử tri kỳ vọng sẽ có nhiều ứng cử viên đảng cầm quyền đắc cử tại Tổng tuyển cử sắp tới. Trong khi đó 35% cử tri cho rằng đảng đối lập lớn nhất Quốc hội là đảng Dân chủ đồng hành phải đắc cử nhiều hơn. 16% hy vọng nhiều ứng cử viên nằm ngoài hai đảng lớn đắc cử. 11% cử tri không nêu ý kiến. .Kết quả thăm dò nói trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại với tỷ lệ trả lời 15,8%.