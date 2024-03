Seoul thảo luận với các nước MSP về phương án đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez ngày 3/3 (giờ Hàn Quốc) đã chủ trì hội nghị đại diện các nước tham gia sáng kiến "Đối tác an ninh khoáng sản" (MSP) tại Toronto, Canada, thảo luận về phương án nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm.Đại diện phía Hàn Quốc tham dự hội nghị gồm có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kang In-sun và Cục trưởng Cục chính sách công nghiệp tài nguyên thuộc Bộ Công nghiệp Yoo Beop-min.MSP là một cơ chế hợp tác quốc tế được ra mắt vào năm 2022, có sự tham gia của 14 nước trên toàn thế giới và Liên minh châu Âu (EU), nhằm ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản trọng tâm như litium, than chì, nikel, đất hiếm.Chính phủ Hàn Quốc cho biết hội nghị lần này đã lập ra Diễn đàn MSP, trong đó các nước sở hữu khoáng sản dù không phải là thành viên cũng có thể tham gia vào cơ chế MSP. Các bên nhất trí mở rộng hỗ trợ chính sách cho 23 dự án thí điểm của MSP.Trong ngày 4/3, Thứ trưởng Kang In-sun sẽ mời đại diện Chính phủ và chuyên gia, doanh nghiệp khoáng sản của các nước thành viên MSP tới tham dự Hội nghị chuyên sâu về chuỗi cung ứng than chì, để thảo luận phương án tăng cường chuỗi cung ứng ổn định mặt hàng này, một nguyên liệu quan trọng để sản xuất điện cực âm cho pin.Cục trưởng Cục Chính sách công nghiệp năng lượng Yoo Beop-min sẽ lần lượt hội đàm với người đồng cấp đến từ Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản và Bộ Tài nguyên thiên nhiên của Canada.