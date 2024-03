Chính phủ Hàn Quốc sẽ xử lý theo pháp luật với các bác sĩ vẫn chưa quay lại làm việc

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi kiêm Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Cho Kyoo-hong trong cuộc họp của ủy ban vào ngày 4/3 cho biết Chính phủ sẽ tiến hành rà soát tình hình, xác định các trường hợp bác sĩ nội trú vẫn chưa quay về nơi làm việc, nhằm áp dụng các biện pháp theo pháp luật và nguyên tắc, như đình chỉ giấy phép hành nghề bác sĩ.Ông Cho nhấn mạnh không thể chấp nhận được việc các bác sĩ rời bỏ bệnh nhân với bất kỳ lý do nào, đồng thời cảnh báo những bác sĩ vẫn chưa quay trở lại làm việc có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về con đường sự nghiệp tương lai của bản thân. Đối với các bác sĩ đã quay về làm việc, Chính phủ sẽ có biện pháp xử lý cân nhắc đến tình hình. Ngoài ra, Thứ trưởng Cho cũng đề nghị các bác sĩ chuyên khoa sắp ký hợp đồng, những người có dấu hiệu rời khỏi nơi làm việc, hãy bảo vệ tính mạng của bệnh nhân, để không ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai.Tính đến 11 giờ trưa ngày 29/2 có tổng cộng 8.945 bác sĩ nội trú đã rời khỏi nơi làm việc, chiếm 72% bác sĩ nội trú của 100 bệnh viện trên toàn quốc.Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết căn cứ theo đối sách bổ sung y tế khẩn cấp được lập ra hồi tháng cuối tháng 2, Chính phủ sẽ mở cửa và vận hành Phòng theo dõi tình hình khẩn cấp để hỗ trợ việc chuyển viện cho các bệnh nhân cấp cứu ở 4 khu vực lớn trên toàn quốc từ ngày 4/3. Đây sẽ là tháp điều khiển thực hiện vai trò điều phối tổng hợp việc chuyển viện giữa các cơ quan để các bệnh nhân cấp cứu được điều trị trong "thời gian vàng".Chính phủ cũng sẽ xúc tiến nhanh chóng hỗ trợ tài chính và nhân lực hỗ trợ khám bệnh để tuyển dụng nhân lực thay thế, việc bổ sung và hoàn thiện hướng dẫn công việc nhằm giải tỏa cảm giác bất an về mặt pháp lý cho các nhân lực hỗ trợ y tế. Ông Cho nhấn mạnh Chính phủ sẽ chỉ tập trung vào người dân để hoàn tất 4 bài toán lớn về cải cách y tế.Ngoài ra, Thứ trưởng Cho kêu gọi các trường đại học y đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2025 đủ để bồi dưỡng nhân tài tương lai và xây dựng hệ thống y tế bền vững. Việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho năm tới sẽ hoàn tất trong ngày 4/3.