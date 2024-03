Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc uy tín Billboard của Mỹ trong một bài viết dự báo về bảng xếp hạng ngày 3/3 (giờ địa phương) cho biết album mini thứ 13 "With YOU-th" của nhóm nhạc nữ thần tượng Twice của Hàn Quốc đã leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng “Billboard 200”.“Billboard 200” là bảng xếp hạng lượng tiêu thụ album của các nghệ sĩ bằng cách cộng tất cả doanh số gồm album vật lý như đĩa CD, số lượt phát trực tuyến quy đổi thành doanh số bán album (SEA), và số lượt tải xuống nhạc số quy đổi thành doanh số bán album (TEA).Album của Twice đã cạnh tranh khốc liệt với album phòng thu thứ ba "One Thing At A Time" của nam ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Morgan Wallen và album phòng thu hợp tác đầu tiên của rapper người Mỹ Kanye West và ca sĩ Ty Dolla Sign là "Vultures 1", để vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng trên.Trong thời gian thống kê của bảng xếp hạng lần này, "With YOU-th" của Twice đã bán được tổng cộng 95.000 bản. Trong đó, doanh số bán album tính gộp cả đĩa CD và nhạc số vượt hơn 90.000 bản, trở thành sản phẩm âm nhạc được tiêu thụ nhiều nhất trong tuần đầu phát hành từ đầu năm 2024 đến nay.Billboard cho biết đa số bài hát trong album "With YOU-th" đều là tiếng Hàn. Đây là album không phải tiếng Anh đầu tiên trong năm nay và album thứ 24 từ trước tới nay giành Quán quân "Billboard 200". Đây cũng là lần đầu tiên nhóm nữ Twice dẫn đầu bảng xếp hạng trên; trở thành nghệ sĩ K-pop thứ 8 xếp thứ nhất bảng xếp hạng này sau các nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), SuperM, Stray Kids, Blackpink, Tomorrow X Together (TXT), NewJeans, Ateez."With YOU-th" có tổng cộng 6 ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề "ONE SPARK", ca khúc phát hành trước "I GOT YOU", và các ca khúc b-side "RUSH", "NEW NEW", "BLOOM", "YOU GET ME".Ra mắt vào tháng 10 năm 2015, Twice được yêu thích ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản với các bản hit như "Cheer Up", "TT". Nhóm đã gia hạn hợp đồng với công ty giải trí JYP vào năm 2022 và lần đầu tiên tấn công sang thị trường Mỹ vào năm 2021 với đĩa đơn tiếng Anh "The Feels".