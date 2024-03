Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 2 tăng 3,1%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/3 công bố trong tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng đạt 113,77 điểm, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng từng đạt trên 3% trong vòng 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 8 năm ngoái (3,4%), tới tháng 1 năm nay rơi xuống ngưỡng 2% (2,8%), rồi quay trở lại ngưỡng 3% sau một tháng.Xét theo mặt hàng, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng tới 11,4%. Giá các mặt hàng hoa quả tươi tăng tới 41,2% so với một năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 32 năm 5 tháng kể từ tháng 9/1991 (43,9%). Trong đó giá táo tăng 71%, quýt tăng 78,1%, lê tăng 61,1%, dâu tây tăng 23,3%.Cục Thống kê phân tích tình hình thu hoạch các loại trái cây năm nay không được tốt, gây bất ổn giá bán trên thị trường. Thêm vào đó còn do hiệu ứng cơ sở từ việc giá hoa quả trong năm ngoái ở mức thấp.Ngoài các loại trái cây, giá hành lá cũng tăng tới 50,1%, giá gạo tăng 9,2%. Các mặt hàng khác có giá cả leo thang như ô tô nhập khẩu tăng 8,5%, kem tăng 10,9%, vé xe buýt nội thành tăng 11,7%, taxi tăng 13%, phí dịch vụ bảo hiểm tăng 17,9%, gà rán tăng 5,4%.Trong tháng 2, giá các mặt hàng dầu mỏ giảm 1,5%, thu hẹp so với mức giảm 5% trong tháng 1, do giá dầu quốc tế tăng trở lại. Giá các mặt hàng công nghiệp, trong đó có dầu mỏ, tăng 2,1%. Giá dịch vụ tăng 2,5%.Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (không gồm mặt hàng thực phẩm, năng lượng) theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng 2,5%. Nếu không bao gồm giá nông sản và dầu mỏ, giá tiêu dùng tăng 2,6%.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sẽ tiếp tục đối phó với các yếu tố có thể gây bất ổn giá cả, như biến động giá dầu quốc tế, thời tiết cực đoan.