Đóng tàu Hàn Quốc giành lại vị trí số một thế giới về đơn hàng trúng thầu tháng 2

Photo : KBS News

Cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) ngày 6/3 công bố số liệu cho biết, tổng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới trong tháng 2 đạt 3,41 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), 100 tàu, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, Hàn Quốc trúng thầu 1,71 triệu tấn tổng hợp bù (50%), vượt qua Trung Quốc giành lại vị trí số một thế giới. Trung Quốc trúng thầu 1,41 triệu tấn tổng hợp bù (41%). Nếu xét theo số lượng tàu thì Seoul trúng thầu đóng 28 tàu, Bắc Kinh trúng thầu 59 tàu.Tính tới cuối tháng trước, lượng đơn hàng tồn trên toàn thế giới là 125,88 triệu tấn tổng hợp bù, giảm 130.000 tấn tổng hợp bù so với cuối tháng 1. Trong đó, Trung Quốc còn tồn 62,23 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 50%. Hàn Quốc tồn 38,61 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm 31%.Theo Clarkson, chỉ số giá tàu đóng mới (Newbuilding Price Index) tháng 2 là 181,45 điểm, tăng tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá một chiếc tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên 174.000 m³ là 265 triệu USD, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) là 128 triệu USD, tàu chở container siêu lớn là 237 triệu USD.