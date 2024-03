Photo : YONHAP News

Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon ngày 6/3 (giờ địa phương) đã trình báo cáo lên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Trong đó, bà Salmon cho biết do miền Bắc phong tỏa biên giới phòng dịch COVID-19 vào năm ngoái khiến người miền Bắc đào tẩu hoặc xin tị nạn nước khác giảm mạnh, nên rất khó có thể tiếp cận thông tin mới nhất về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Thêm vào đó, những thông tin mà Bình Nhưỡng cung cấp thông qua các phương tiện truyền thông đều tập trung vào các vấn đề an ninh nên mối quan tâm của cộng đồng quốc tế cũng đổ dồn vào các vấn đề khác thay vì nhân quyền.Báo cáo viên Salmon chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên gần đây đã ban hành, sửa đổi các luật định như Luật phòng dịch khẩn cấp (2021), Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động (2022), Luật bảo vệ ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng (2023), qua đó tăng cường những hạn chế đối với quyền tự do biểu đạt và các quyền cơ bản khác, cũng như áp đặt các hình phạt nặng và xét xử công khai, khiến tình hình nhân quyền của nước này đang ngày càng trầm trọng hơn.Bà Salmon nhấn mạnh cần phải nỗ lực để đảm bảo trách nhiệm trong việc đối phó với tình hình nhân quyền đang trở nên tồi tệ hơn tại Bắc Triều Tiên, đồng thời kêu gọi phải có biện pháp truy cứu trách nhiệm đối với hành vi xâm phạm nhân quyền, chống đối loài người, vi phạm Luật nhân quyền quốc tế. Song trước hết là miền Bắc phải có nghĩa vụ điều tra và truy tố những tội phạm chống đối loài người.Bắc Triều Tiên là quốc gia đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự và chính trị vào năm 1981, và đồng ý cứu trợ những người bị xâm hại quyền tự do. Vì thế, nước này cần phải khắc phục những vi phạm nhân quyền ngay tại quốc gia của mình. Bà Salmon nhấn mạnh nếu miền Bắc không thể hiện quyết tâm thực thi nghĩa vụ này, thì các nước khác sẽ có nghĩa vụ phải hành động. Cộng đồng quốc tế nên tăng cường tham gia vào vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên và thực hiện các biện pháp cụ thể.