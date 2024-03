Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên dừng phát triển hạt nhân tại phiên họp IAEA

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày 6/3 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Áo Ham Sang-wook nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải dừng ngay hoạt động phát triển hạt nhân trái phép, tuân thủ nghĩa vụ thực hiện các biện pháp an toàn của IAEA.Là người phát biểu đầu tiên trong phiên thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cùng ngày, Đại sứ Ham chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc đã nêu rõ về chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân trong Hiến pháp, đe dọa tấn công phủ đầu bằng hạt nhân, gây hại nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của toàn bộ cộng đồng quốc tế.Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh cộng đồng quốc tế sẽ không chấp nhận việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân; hối thúc các nước thành viên IAEA cùng lên tiếng, tuyệt đối không công nhận miền Bắc là nước sở hữu hạt nhân.Bên cạnh đó, ông Ham cũng đề cập tới các hoạt động hợp tác quân sự Nga-Triều, trong đó có giao dịch vũ khí. Đại sứ Ham chỉ ra rằng sự mở rộng hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng cho thấy một điều rõ ràng rằng an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á có mối quan hệ không thể tách rời với an ninh của châu Âu và toàn bộ cộng đồng quốc tế. Đại sứ Ham hối thúc hai nước phải dừng ngay các hành động vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tại phiên thảo luận cùng ngày, không chỉ Chính phủ Hàn Quốc mà các nước lớn khác như Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Anh, Đức, Canada cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về dấu hiệu gia tăng hoạt động hạt nhân của miền Bắc; hối thúc nước này tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an.