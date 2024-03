Bộ Thống nhất Hàn Quốc lập sáng kiến thống nhất mới trong năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/3 công bố "Kế hoạch xúc tiến các công tác quan trọng năm 2024", trong đó đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm và 12 bài toán cụ thể.Bộ Thống nhất giải thích cùng với triết lý "Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia riêng biệt", chính quyền miền Bắc đã chuyển đổi một cách căn bản chính sách với miền Nam, tiếp tục uy hiếp quân sự và chiến tranh tâm lý với Seoul. Để đối phó với đường lối chống lịch sử, chống dân tộc của miền Bắc, trong năm nay, Bộ Thống nhất sẽ tích cực đề ra tầm nhìn thống nhất mới, thúc đẩy sự thay đổi tại Bắc Triều Tiên.Một trong ba bài toán trọng tâm mà Bộ Thống nhất đề ra đó là "tăng cường năng lực thống nhất". Bộ sẽ lập ra một sáng kiến thống nhất mới phản ánh triết lý về chủ nghĩa tự do, tiến hành thu thập ý kiến rộng rãi, để kiện toàn chính sách thống nhất.Ngoài ra, Bộ cũng sẽ lần đầu kỷ niệm "Ngày người tị nạn Bắc Triều Tiên" vào ngày 14/7 năm nay, cải thiện nhận thức về người tị nạn miền Bắc, lập phương án tăng cường hệ thống hỗ trợ hòa nhập cuộc sống tại miền Nam. Trong năm nay, Bộ sẽ tiến hành mua đất và thiết kế kiến trúc để xây dựng Trung tâm quốc gia về nhân quyền Bắc Triều Tiên, đặt mục tiêu mở cửa vào năm 2026. Bộ cũng sẽ tiếp tục phát hành báo cáo về nhân quyền miền Bắc tương tự năm ngoái.Bộ Thống nhất sẽ tăng cường sức ép để cải thiện tình hình nhân quyền tại miền Bắc, tổ chức hai năm một lần "Đối thoại quốc tế về nhân quyền Bắc Triều Tiên", được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái. Bộ cũng sẽ nhân rộng sự đồng cảm của người dân về vấn đề khác như công dân bị miền Bắc bắt cóc, giam giữ, vấn đề tù nhân chiến tranh chưa trao trả.Mặt khác, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho cho biết khi nghe báo cáo về phương hướng chính sách thống nhất năm 2024 một ngày trước, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhấn mạnh sự thống nhất mà Hàn Quốc theo đuổi phải dựa trên tự do, giá trị phổ quát của nhân loại, thống nhất phải thúc đẩy tự do cho từng người dân Bắc Triều Tiên.Tổng thống cũng chỉ ra rằng thống nhất không chỉ là một vấn đề trên phương diện quan hệ liên Triều, mà còn là một vấn đề về giá trị phổ quát nhân loại, cần tới sự hợp tác có trách nhiệm để đạt được thống nhất. Ông Yoon nhấn mạnh Bộ Thống nhất phải nỗ lực hết sức để cải thiện chất lượng cuộc sống và nhân quyền cho từng người dân miền Bắc, cũng là công dân của Hàn Quốc theo Hiến pháp.