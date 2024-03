Tòa án Montenegro quyết định dẫn độ nhà sáng lập Terraform Labs về Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Truyền thông Montenegro đưa tin cho biết Tòa án cấp cao thành phố Podgorica ngày 7/3 đã ra quyết định dẫn độ ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhà sáng lập công ty Terraform Labs chuyên phát hành tiền ảo TerraUSD và Luna, về Hàn Quốc.Tòa án phúc thẩm đã công nhận rằng phía Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã gửi thư điện tử đề nghị dẫn độ Kwon về nước vào tháng 3 năm ngoái, sớm hơn so với Mỹ. Nếu như tại Hàn Quốc, hình phạt cao nhất đối với tội phạm kinh tế là khoảng 40 năm tù giam, thì tại Mỹ mức phạt có thể lên đến trên 100 năm tù. Đây là lý do mà phía "trùm tiền ảo" Kwon Do-hyung mong muốn được dẫn độ về quê nhà.Quyền hạn phê duyệt cuối cùng về quy trình dẫn độ tội phạm tại Montenegro là thuộc về Bộ trưởng Tư pháp của nước này, song Bộ trưởng Tư pháp Andrei Milovich trong thời gian qua vẫn đặt nặng việc dẫn độ Kwon sang Mỹ hơn, nên chưa chắc liệu Kwon cuối cùng có được đưa về Hàn Quốc hay không.Trước đó ngày 5/3, Tòa án phúc thẩm Montenegro đã bác quyết định của Tòa án cấp cao thành phố Podgorica dẫn độ Kwon sang Mỹ, và yêu cầu xem xét lại.Ngay trước khi xảy ra vụ hai đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna rớt giá thê thảm, ông Kwon Do-hyung đã xuất cảnh sang Singapore để lẩn trốn vào tháng 4 năm 2022. Tới tháng 3 năm 2023, ông này bị bắt tại sân bay Podgorica, Montenegro do sử dụng hộ chiếu giả của Costa Rica để tới Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất). Khi đó, Kwon bị bắt cùng với Giám đốc tài chính Terraform Labs là ông Han Chang-joon. Ông Han đã được dẫn độ về Hàn Quốc và hiện đang bị bắt giam để xét xử.Mức thiệt hại đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới từ vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD tụt giá thê thảm năm 2022 ước tính lên tới hơn 50.000 tỷ won (37,5 tỷ USD). Trong đó, có khoảng 200.000 nhà đầu tư tại Hàn Quốc bị thiệt hại.