Hàn Quốc và Anh khởi động đối thoại cấp cao về năng lượng sạch

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 8/3 đã tổ chức Đối thoại cấp cao Hàn-Anh về năng lượng sạch tại Seoul, với sự tham gia của Thứ trưởng Choi Nam-ho và Thứ trưởng Bộ An ninh năng lượng và trung hòa carbon của Anh, ông Jeremy Pocklington.Đây là đối thoại lần đầu được tổ chức dựa theo thỏa thuận đối tác năng lượng sạch Hàn-Anh, ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 11 năm ngoái.Hàn Quốc và Anh cùng nhận định rằng hợp tác song phương về năng lượng sạch là hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tốc trung hòa carbon, trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng đang rơi vào bất ổn vì mâu thuẫn địa chính trị dâng cao, khủng hoảng khí hậu trầm trọng.Hai bên nhất trí phối hợp xúc tiến hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới, đặt trọng tâm vào cơ chế đối thoại ngành công nghiệp điện nguyên tử; lập đối thoại cấp chuyên viên về khoáng sản trọng tâm; xúc tiến đối thoại công-tư về mở rộng năng lượng sức gió trên biển quy mô lớn.Ngoài ra, hai bên cũng quyết định phối hợp chặt chẽ trong phương án mở rộng hợp tác phát triển công nghệ năng lượng và hydro sạch, phương án khử carbon ở các ngành công nghiệp và lĩnh vực phát điện bằng nguồn năng lượng không phát thải carbon.Thứ trưởng Choi giới thiệu Hàn Quốc là quốc gia sở hữu công nghệ sản xuất năng lượng sạch, đề xuất Seoul và London cùng hợp tác chặt chẽ trong quá trình phát triển công nghiệp của hai nước và mở rộng năng lượng sạch trên phạm vi toàn cầu. Ông Choi hy vọng đối thoại cấp cao lần này sẽ là cơ hội để hai nước trở thành những đối tác trọng tâm của nhau trong lĩnh vực trung hòa carbon và an ninh năng lượng toàn cầu.