Photo : YONHAP News

Báo Asahi của Nhật Bản ngày 8/3 đưa tin Tòa án tối cao nước này ngày 6/3 đã bác đơn kháng cáo của chính quyền thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) về yêu cầu thành phố phải chi trả khoản tiền tài trợ chưa thanh toán cho ban tổ chức Triển lãm "Aichi Triennale 2019"."Aichi Triennale" được coi là một lễ hội nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất Nhật Bản, được tổ chức ba năm một lần tại tỉnh Aichi. Tại triển lãm diễn ra vào tháng 8-10 năm 2019, ban tổ chức đã mở một gian triển lãm với chủ đề “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?), trong đó trưng bày bức tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân người Hàn bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II. Vậy nhưng, bức tượng này đã hứng chịu sức ép toàn diện từ Chính phủ Nhật Bản ngay từ ngày đầu khai mạc, cũng như sự phản đối kịch liệt của các thế lực bảo thủ nước này.Ba ngày sau lễ khai mạc, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức triển lãm, đã thông báo ngừng trưng bày bức tượng, đóng cửa cả gian triển lãm trên. Ban đầu, thành phố Nagoya quyết định sẽ tài trợ 171 triệu yen (1,15 triệu USD) cho phía triển lãm, nhưng sau khi dấy lên vấn đề tượng Thiếu nữ Hòa bình, thành phố quyết định chỉ chi trả 137 triệu yen (926.700 USD).Theo phán quyết của Toà án tối cao lần này, thành phố Nagoya sẽ phải thanh toán thêm 33,8 triệu yen (228.600 USD) cho phía ban tổ chức triển lãm.