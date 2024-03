Phu nhân cố Tổng thống Kim Young-sam qua đời ở tuổi 95

Photo : People Power Party

Bà Son Myung-soon, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Young-sam, đã qua đời vào lúc 5 giờ 39 phút chiều ngày 7/3, hưởng dương 95 tuổi, sau một thời gian nhập viện điều trị từ tháng 12 năm ngoái.Phía bệnh viện Đại học quốc gia Seoul (quận Jongno, Seoul) cho biết phu nhân Son Myung-soon nhập viện vào tháng 12 năm 2022 do mắc COVID-19, sau đó sức khỏe hồi phục nhưng do tuổi cao nên chứng viêm phổi lại trở nặng nên đã nhập viện điều trị suốt thời gian qua.Bà Son Myung-soon sinh năm 1928, là chị cả trong một gia đình có 8 anh chị em tại thành phố Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang. Khi đang là nữ sinh năm thứ ba khoa Dược Đại học nữ Ewha năm 1951, bà kết hôn với ông Kim Young-sam và tốt nghiệp sau đó. Ông Kim Young-sam khi đó chỉ mới bước vào chính trường, với vai trò là thư ký của Phó Chủ tịch Quốc hội Chang Taek-sang. Bà Son đã song hành cùng chồng suốt 65 năm cho đến khi Tổng thống Kim Young-sam qua đời vào năm 2015. Trong chính giới, phu nhân Son được đánh giá là một người vợ tần tảo, hết lòng chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần của chồng. Giữa hai người có hai người con trai và ba người con gái.Lễ tang của cố phu nhân Son Myung-soon được cử hành trong vòng 5 ngày tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul. Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 8/3, lễ động quan dự kiến là vào 8 giờ sáng ngày 11/3. Cố phu nhân sẽ được an táng bên cạnh mộ phần cố Tổng thống Kim Young-sam tại Nghĩa trang quốc gia Seoul.