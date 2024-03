KDI giữ nguyên đánh giá tình trạng đình trệ kinh tế Hàn Quốc đang được cải thiện

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 10/3 đánh giá mặc dù tiêu thụ nội địa vẫn tiếp tục chững lại, nhưng tình trạng đình trệ kinh tế Hàn Quốc gần đây đang được giảm nhẹ. Từ tháng 10 năm ngoái, KDI đã liên tục đánh giá tình trạng kinh tế trì trệ đang được cải thiện.Cụ thể, xuất khẩu và sản xuất chíp bán dẫn tăng mạnh, đóng vai trò chính kéo xu hướng hồi phục kinh tế. Trên thực tế, sản xuất chế tạo và khai khoáng trong tháng 1 đã tăng 12,9%, trong đó chíp bán dẫn tăng 44,1%. Nếu loại trừ ảnh hưởng số ngày nghỉ trong tháng 1 năm nay nhiều hơn năm ngoái do không có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì sản xuất chế tạo và khai khoáng tăng 5,8%. Sản xuất xây dựng tăng 17,6%.Trong tháng 2, do số ngày làm việc giảm so với năm trước vì có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên xuất khẩu chỉ tăng 4,8%, nhưng kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày tăng 12,5%, cao hơn mức tăng tháng 1 (5,7%).Tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ đều vẫn tiếp tục đình trệ. Doanh số bán lẻ tháng 1 giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu dùng dịch vụ chỉ tăng 0,1%. Trong đó ngành nhà hàng khách sạn giảm 4 tháng liên tiếp.Trong tháng 2, giá tiêu dùng tăng trở lại ngưỡng 3%, đạt 3,1% chủ yếu do giá nông sản và dầu mỏ tăng. Tuy nhiên, chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu) tăng 2,5% so với tháng 1 năm trước.KDI phân tích do xu hướng lãi suất cao, nguồn dư chi tiêu của người dân bị giảm, thêm vào đó một số mặt hàng tăng giá mạnh vì điều kiện nguồn cung xấu đi, ảnh hưởng tiêu cực tới tiêu dùng.Về triển vọng kinh tế thế giới, KDI nhận định sản xuất và thương mại các nước châu Á và Mỹ sẽ tiếp tục được mở rộng, nhưng cũng đồng thời chỉ ra rằng bất ổn khu vực Trung Đông và rủi ro địa chính trị có thể gây sức ép kéo nền kinh tế Hàn Quốc đi xuống.