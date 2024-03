Khối Nhà nước và tư nhân Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghệ pin thế hệ mới

Photo : KBS News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun ngày 11/3 đã tham dự hội nghị của "Liên minh công-tư về ngành công nghiệp pin", kiểm tra các bài toán trọng tâm xúc tiến trong năm nay và thảo luận phương án đối phó. Từ năm nay, Chính phủ sẽ bắt tay với khối tư nhân, chính thức triển khai dự án phát triển công nghệ pin thế hệ mới.Pin thế hệ mới là pin thứ cấp sử dụng vật liệu khác so với vật liệu hiện hành, nên có tính năng và độ an toàn cao hơn. Trong đó, pin thể rắn là loại pin sử dụng chất điện phân rắn, giảm thiểu đáng kể rủi ro cháy nổ. Trong bối cảnh các loại pin thương mại đang đạt tới giới hạn về công nghệ, thì loại pin này đang được giới doanh nghiệp pin coi là "kẻ thay đổi cuộc chơi".Ba nhà sản xuất pin trong nước là LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On đều đang phát triển pin thế hệ mới. Chính phủ Hàn Quốc coi việc phát triển công nghệ pin thế hệ mới là một trong 5 bài toán trọng tâm cần xúc tiến, dự kiến đầu tư 117,2 tỷ won (89,4 triệu USD) cho tới năm 2028 để phát triển ba loại pin tiềm năng là pin thể rắn, pin lithium metal và lithium sulfur.Qua dự án này, Chính phủ kỳ vọng sẽ hoàn thiện được hệ sinh thái pin trong nước, bao gồm từ các doanh nghiệp phụ tùng, vật liệu, linh kiện trang thiết bị cho tới các doanh nghiệp pin, ô tô thành phẩm. Dự án sẽ được triển khai từ nửa cuối năm nay, cả ba công ty pin trong nước để ngỏ ý sẽ tham gia.Ngoài ra, hội nghị cùng ngày cũng đã thảo luận về các bài toán xúc tiến chung giữa khối Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, như đầu tư thiết bị, phát triển công nghệ pin LFP và pin natri-ion, những loại tin phổ biến đang có thị phần ngày càng gia tăng. Cụ thể, trong năm nay, các doanh nghiệp trong nước sẽ đầu tư hơn 9.000 tỷ won (6,87 tỷ USD) về thiết bị và nghiên cứu phát triển, tập trung đầu tư vào dây chuyền sản xuất vật liệu cực âm LFP, pin hình trụ 4680, dây chuyền thử nghiệm (Pilot line) pin thế hệ mới.