Chính phủ Hàn Quốc quan ngại trước động thái từ chức của các giáo sư ngành Y Đại học quốc gia Seoul

Photo : KBS News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Cho Kyu-hong trong cuộc họp của ủy ban vào ngày 12/3 đã bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng về quyết định từ chức của toàn bộ giáo sư Đại học Y thuộc Đại học quốc gia Seoul. Đây là hành vi đe dọa đến mạng sống và sức khỏe của bệnh nhân.Ông Cho nhấn mạnh các giáo sư phải góp sức cùng với Chính phủ để kêu gọi các bác sĩ nội trú nộp đơn thôi việc quay trở về với bệnh nhân. Người dân sẽ khó có thể chấp nhận được việc sinh mạng của bệnh nhân bị uy hiếp bởi hành động thôi việc tập thể của một tổ chức khác nữa.Lãnh đạo ngành y tế cho biết Chính phủ sẽ dồn toàn lực để duy trì hệ thống khám chữa bệnh khẩn cấp, nỗ lực đối thoại và thuyết phục các bác sĩ để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn tại các bệnh viện, tích cực xem xét ý kiến của các giáo sư. Bắt đầu từ ngày 12/3, Chính phủ sẽ vận hành trung tâm bảo vệ và khai báo, hỗ trợ để các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc; do những người không tham gia hành động tập thể hay có hy vọng quay lại làm việc đang lo ngại sẽ bị công bố danh tính cũng như bị bắt nạt tập thể. Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ có biện pháp xử lý thích hợp đối với các vụ đe dọa, trả đũa.Mặt khác, trong buổi họp báo cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Park Min-soo cho biết Chính phủ đang cân nhắc về việc ban lệnh yêu cầu các giáo sư Đại học Y duy trì hoạt động khám chữa bệnh, trong trường hợp các giáo sư hành động tập thể.Tính đến ngày 11/3, Chính phủ đã gửi thông báo trước cho 5.556 bác sĩ nội trú vẫn chưa quay lại bệnh viện về việc xử lý hành chính. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết các trung tâm cấp cứu tại các thành phố lớn sẽ tập trung điều trị cho những bệnh nhân nặng, còn bệnh nhân vừa và nhẹ sẽ được sắp xếp và chuyển đến cơ quan y tế khác. Chính phủ sẽ hỗ trợ nhân lực hướng dẫn liên quan kể từ ngày 15/3 tới; và đang cân nhắc sẽ bố trí thêm bác sĩ quân y và bác sĩ y tế công cộng đến các bệnh viên đa khoa tuyến trên.