Giáo sư 19 Đại học Y tại Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định từ chức hay không trước ngày 16/3

Photo : KBS News

Các giáo sư của 19 trường Đại học Y trên toàn Hàn Quốc đã thành lập ủy ban chung lấy tên là "Ủy ban đối phó khẩn cấp của giáo sư Đại học Y toàn quốc" nhằm đối phó với chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y của Chính phủ. Chủ tịch của Ủy ban là giáo sư Bang Jae-seung kiêm Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp Hội đồng giáo sư Đại học Y thuộc Đại học quốc gia Seoul.Các đại diện của Ủy ban này đã tổ chức cuộc họp trực tuyến vào đêm ngày 12/3, nhất trí sẽ đưa ra quyết định về việc từ chức cho đến hết ngày 15/3 tới. Các bên cũng thống nhất sẽ quyết định về thời điểm nộp đơn thôi việc trong cuộc họp lần tới của Ủy ban.Cũng tại cuộc họp, các bên cho rằng việc các bác sĩ nội trú xin từ chức sắp bị xử lý tư pháp và việc các sinh viên ngành y bảo lưu việc học là tình trạng khẩn cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Đây là lý do mà các giáo sư Đại học Y trên toàn quốc phải đoàn kết lại với nhau.Mục tiêu mà Ủy ban đặt ra đó là để các sinh viên đi học trở lại và các bác sĩ nội trú quay trở lại bệnh viện để hoàn tất việc học và thực tập. Ủy ban sẽ yêu cầu Chính phủ lắng nghe tiếng than tuyệt vọng của các sinh viên và bác sĩ nội trú, tổ chức buổi đàm phán để họ quay trở lại học tập và làm việc.19 trường Đại học Y tham gia vào Ủy ban chung về đối sách khẩn cấp thuộc các trường Đại học quốc gia Seoul, Đại học Yonsei, Đại học Ulsan, Đại học Công giáo Hàn Quốc, Đại học quốc gia Jeju, Đại học Wonkwang, Đại học Inje, Đại học Hallym, Đại học Ajou, Đại học Dankook, Đại học quốc gia Gyeongsang, Đại học quốc gia Chungbuk, Đại học Hanyang, Đại học Công giáo Daegu, Đại học quốc gia Pusan, Đại học quốc gia Chungnam, Đại học Konkuk, Đại học quốc gia Kangwon, Đại học Keimyung.Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo trong buổi họp báo sau cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 13/3 chỉ trích các giáo sư ngành Y không được lấy việc ngăn chặn những bất lợi cho sinh viên làm lý do để thôi việc. Thứ trưởng Park cho biết Chính phủ đang tiếp tục nỗ lực và có kế hoạch đối thoại với giáo sư các trường Đại học Y.