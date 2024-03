Seoul tham gia tuyên bố chống tội phạm lừa đảo xuyên biên giới

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Lee Sang-min ngày 11/3 (giờ địa phương) đã tham dự "Hội nghị thượng đỉnh chống lừa đảo toàn cầu" diễn ra tại London (Anh); nhất trí phối hợp với 10 nước chặn đứng tội phạm lừa đảo xuyên biên giới.Đây là Hội nghị thượng đỉnh chống lừa đảo toàn cầu đầu tiên được Anh tổ chức, với sự tham gia của các nước có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu trong đó có Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), nhằm đẩy mạnh mạng lưới phối hợp, hợp tác chống tội phạm lừa đảo xuyên biên giới.Ngoài G7 và nhóm "Five Eyes" (liên minh tình báo gồm 5 nước nói tiếng Anh), Anh còn mời Hàn Quốc và Singapore là khách mời đặc biệt tham dự hội nghị. Bộ Hành chính và an toàn cho biết Chính phủ Seoul được đánh giá cao về năng lực phòng ngừa và hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo.Tại hội nghị, Bộ trưởng Lee Sang-min giới thiệu Hàn Quốc hàng năm đều hợp tác với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để bắt giữ và trục xuất về nước những nghi phạm lừa đảo, tham gia dự án của Interpol về việc chia sẻ thông tin và bắt giữ tổ chức tội phạm lừa đảo qua điện thoại. Seoul đang thảo luận về việc lập quy định luật liên quan để đối phó với các vụ lừa đảo gây thiệt hại lớn.Sau hội nghị, Bộ trưởng 11 nước lớn trong đó có Hàn Quốc đã thông qua Tuyên bố thượng đỉnh về chống lừa đảo toàn cầu, cam kết thực thi các đối sách đưa ra, để tội phạm lừa đảo không còn nơi ẩn náu trên toàn thế giới.