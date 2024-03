Photo : YONHAP News

Cựu Đại sứ Đức tại Hàn Quốc Rolf Mafael khi tham dự một sự kiện do Quỹ Friedrich Naumann tổ chức tại Berlin (Đức) vào ngày 12/3 (giờ địa phương) về chủ đề "Căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc và an ninh toàn cầu" đã phát biểu rằng đối với Bắc Triều Tiên, chiến tranh Nga-Ukraine là thông điệp rằng một quốc gia từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ bị xâm lược. Với bài học từ Ukraine, chính quyền miền Bắc rút ra kết luận rằng nước này không được từ bỏ vũ khí hạt nhân.Ông Rolf Mafael giữ chức Đại sứ Đức tại Hàn Quốc từ năm 2012-2016, ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un lên nắm quyền. Cựu Đại sứ Đức nhắc lại rằng khi đó, nhà lãnh đạo miền Bắc cũng đã liên tục khiêu khích để thể hiện quyền lực với trong và ngoài nước. Giờ đây tình hình đã có sự thay đổi khi mà Bắc Triều Tiên đang thắt chặt hơn quan hệ với Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Gần đây, Bình Nhưỡng liên tục thị uy sức mạnh quân sự và đẩy mạnh vị thế của mình giữa các nước Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ông này lưu ý rằng phải xem xét ý đồ của Bắc Triều Tiên là gì khi nước này dỡ bỏ hàng loạt các biểu tượng thống nhất hai miền Nam-Bắc.Cuộc thảo luận cùng ngày được tổ chức để tìm kiếm phương án giải tỏa căng thẳng và khả năng thống nhất hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hàn Quốc tại Đức Lim Sang-beom chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang lợi dụng cuộc khủng hoảng an ninh toàn cầu, dốc toàn lực để nâng cao năng lực hạt nhân, tên lửa. Điều này khiến ngày càng có nhiều ý kiến hoài nghi về việc thống nhất bán đảo Hàn Quốc.Đại sứ Lim nhấn mạnh sự thống nhất mà Seoul hướng tới phải giúp mở rộng tự do cho người dân miền Bắc, đóng góp vào nền hòa bình, thịnh vượng của khu vực Đông Bắc Á nói riêng, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và toàn thế giới nói chung.