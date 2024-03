Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức Đối thoại an ninh kinh tế ba bên lần thứ ba

Photo : YONHAP News

"Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ ba" ngày 13/3 đã được diễn ra cùng ngày tại thành phố Busan. Đại diện ba nước tham gia sự kiện gồm Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wang Yun-jong, Cố vấn cấp cao về công nghệ và an ninh quốc gia Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Tarun Chhabra và Cố vấn Nội các thuộc Vụ An ninh quốc gia Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Takamura Yasuo.Tại đây, quan chức ba nước đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, công nghệ trọng tâm và mới nổi, kỹ thuật số. Đầu tiên, ba bên tái khẳng định Hội nghị thượng Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào tháng 8 năm ngoái đã thúc đẩy ba nước phát triển một cách vượt bậc sự hợp tác về an ninh kinh tế; đồng thời trao đổi về phương án cụ thể để sớm đạt được những thành quả của Hội nghị thượng đỉnh ba bên.Để làm đươc điều này, Seoul, Washington và Tokyo đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác trong tương lai tại các cơ chế đa phương về khoáng sản trọng tâm và chuỗi cung ứng như Đối tác an ninh khoáng sản (MSP), Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF). Ba bên cũng nhất trí xúc tiến phương án gia tăng sự liên kết với Hệ thống cảnh báo sớm Hàn-Mỹ-Nhật (EWS).Ở lĩnh vực công nghệ trọng tâm và mới nổi, các bên nhất trí xúc tiến nhanh ký kết thỏa thuận Chính phủ nhằm cụ thể hóa sự hợp tác nghiên cứu chung giữa các cơ quan quốc gia của ba nước, và nhất trí tìm kiếm sự hợp tác không chỉ với giới học thuật mà cả các tổ chức công nghiệp của mỗi nước trong lĩnh vực lượng tử.Cùng với đó, quan chức ba nước cũng thống nhất ý kiến về việc nhanh chóng ra mắt "Mạng lưới bảo vệ công nghệ", một hệ thống hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật giữa ba bên, và hợp tác chặt chẽ trước các mối đe dọa an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.Tại sự kiện, Seoul đã yêu cầu sự tham gia và ủng hộ của Washington và Tokyo cho Hội nghị thượng đỉnh về Trí tuệ nhân tạo (AI) mà Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ đồng tổ chức với Anh trong thời gian tới. Ba bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi về lĩnh vực quản trị AI trong tương lai.