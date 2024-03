Photo : YONHAP News

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong buổi họp báo tại Tokyo ngày 14/3 cho biết tới nay, Nhật Bản đã xả 30.000 tấn nước thải nhiễm xạ ra biển, nhưng nồng độ tritium ghi nhận ở mức rất thấp, không gây hại tới môi trường.Vào tháng 7 năm ngoái, trước khi Tokyo xả thải ra biển, ông Grossi đã tới thăm Nhật Bản, trực tiếp truyền đạt tới Thủ tướng Fukushida Fumio báo cáo đánh giá kế hoạch xả thải là phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông này kể từ sau khi Nhật Bản chính thức xả thải.Một ngày trước, Giám đốc IAEA đã có cuộc trao đổi với người dân khu vực tỉnh Fukushima, thị sát thiết bị xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fuksuhima 1. Tại đây, ông Grossi nhấn mạnh kế hoạch xả thải đang được triển khai một cách thuận lợi, IAEA đang kiểm chứng quá trình xả thải một cách minh bạch với tư cách là một cơ quan phân tích độc lập.Trước ý kiến lo ngại sẽ có thể xảy ra sự cố lớn trong quá trình xả thải, được dự kiến sẽ kéo dài trong hàng chục năm tới, ông Grossi cho biết quá trình xả thải kéo dài nhằm đảm bảo tính an toàn. Trước ý kiến nghi ngờ rằng không ai biết trước được điều gì rủi ro có thể xảy ra, lãnh đạo IAEA khẳng định tất cả việc mà Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đang làm là đúng đắn. Ông này cho biết chỉ cần tiếp tục kiểm chứng như vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn trong tương lai, và dù xảy ra vấn đề gì thì IAEA sẽ nắm bắt và thông báo ngay cho Chính phủ Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế.Liên quan tới việc ngư dân các nước láng giềng của Nhật Bản vẫn lo ngại về quá trình xả thải của Tokyo dù đã hơn nửa năm trôi qua, ông Grossi khẳng định sẽ thay đổi suy nghĩ của họ thông qua đối thoại. IAEA đang tiếp tục trao đổi với Hàn Quốc, Trung Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương, trình bày cụ thể về quá trình xả thải trên phương diện kỹ thuật.Mặt khác, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin cho biết sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida với ông Grossi vào chiều ngày 14/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko tuyên bố Tokyo sẽ hỗ trợ 18,5 triệu euro cho IAEA để cơ quan này sử dụng vào các đối sách vận dụng công nghệ năng lượng nguyên tử để tăng cường an toàn thực phẩm, hỗ trợ y tế cho nhân lực đang hoạt động tại các nhà máy điện nguyên tử của Ukraine.