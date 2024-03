Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc dự báo kinh tế tăng trưởng 2% năm 2024

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc thuộc Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (tên cũ là Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc - FKI) ngày 15/3 phát hành báo cáo "Xu hướng và triển vọng kinh tế: Quý I/2024".Trong đó, viện nghiên cứu này dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2% trong năm nay, gần bằng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Cơ quan này nhận định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ trên đà hồi phục nhờ xuất khẩu khả quan trong dòng chảy cải thiện kinh tế toàn cầu; tuy nhiên tiêu thụ nội địa chỉ tăng trở lại từ nửa cuối năm, khi lãi suất cơ bản bắt đầu giảm.Tình trạng đình trệ nền kinh tế thực do lãi suất, giá cả leo thang, nguồn lực hỗ trợ chính sách giảm sẽ có thể tác động tiêu cực tới đà hồi phục kinh tế. Ngoài ra, hiệu quả của các biện pháp đối phó với rủi ro nợ khối tư nhân sẽ quyết định tới xu hướng tăng trưởng năm nay. Viện nghiên cứu này cũng lưu ý rằng nếu kinh tế Trung Quốc, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, tiếp tục đình trệ kéo dài thì mốc tăng trưởng 2% sẽ khó đạt được.Xét theo từng hạng mục, tiêu dùng tư nhân, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tiêu thụ nội địa, được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 1,6% trong năm nay. Nguyên nhân được cho là bởi sự sụt giảm nguồn lực tiêu dùng của người dân do gánh nặng trả nợ gốc và lãi.Đầu tư thiết bị được dự báo sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay nhờ sự hồi phục của lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và khả năng lãi suất cơ bản sắp sửa giảm. Ngược lại, đầu tư xây dựng được phân tích là sẽ giảm 1,5% do sự sụt giảm đơn hàng trúng thầu xây dựng trong năm ngoái và ảnh hưởng từ các khoản nợ xấu tại tổ chức tài chính phi ngân hàng đối với dự án bất động sản (PF).Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng được dự báo sẽ đạt 2,5% trong năm nay, trong bối cảnh mức tăng đồng USD đang giảm dần, giá nguyên vật liệu trong đó có giá dầu quốc tế đang ổn định.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc nhận định xuất khẩu sẽ hồi phục 3,6% trong năm nay, nhờ sự hồi phục kinh tế các nước lớn và sự gia tăng nhu cầu thị trường IT. Cán cân thương mại được dự báo thặng dư 51 tỷ USD, chủ yếu nhờ thặng dư cán cân hàng hóa.