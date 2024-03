Hàn Quốc đứng thứ 19 thế giới về chỉ số phát triển con người năm 2022

Photo : YONHAP News

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 13/3 (giờ địa phương) công bố "Báo cáo phát triển con người 2023-2024", trong đó chỉ số phát triển con người (HDI) của Hàn Quốc đạt 0,929 điểm (năm 2022), đứng thứ 19 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ được điều tra, tăng một bậc so với một năm trước.Năm 2009, Hàn Quốc từng xếp thứ 26, sau đó nhảy vọt lên vị trí thứ 12 vào năm 2010 và 2012, nằm trong top những quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số phát triển con người.HDI là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện: sức khỏe (thể hiện qua tuổi thọ kỳ vọng), tri thức (thể hiện qua chỉ số giáo dục), thu nhập (thể hiện qua Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người). Chỉ số giáo dục gồm hai chỉ tiêu là số năm đi học bình quân và số năm đi học kỳ vọng.Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc năm 2022 là 84 tuổi, số năm đi học kỳ vọng là 16,5 năm, số năm đi học bình quân là 12,6 năm. GNI đầu người là 46.026 USD tính theo sức mua tương đương (PPP).Đứng sau Hàn Quốc là Mỹ (thứ 20; 0,927 điểm) có tuổi thọ kỳ vọng là 78,2 tuổi, tương đối ngắn trong số các nước phát triển. Số năm đi học kỳ vọng và số năm đi học bình quân của Mỹ lần lượt là 16,4 năm và 13,6 năm, khá tương tự Hàn Quốc, nhưng GNI bình quân đầu người lại cao hơn (65.565 USD).Nối tiếp năm ngoái, năm nay Thụy Sĩ tiếp tục đứng thứ nhất về chỉ số phát triển con người với tuổi thọ kỳ vọng cao hơn Hàn Quốc 0,3 tuổi, số năm đi học bình quân dài hơn 1,3 năm, số năm đi học kỳ vọng tương tự Hàn Quốc, nhưng thu nhập cũng cao hơn hẳn (69.433 USD).Các nước đứng sau lần lượt là Na Uy, Iceland, Hong Kong, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Ireland, Singapore, Australia, Hà Lan. Chỉ số HDI của Nhật Bản là 0,92 điểm, đứng thứ 24, giảm hai bậc. Trung Quốc đạt 0,788 điểm, đứng thứ 45, giảm một bậc so với năm trước. Bắc Triều Tiên không được xếp hạng do không có thông tin ngoài tuổi thọ kỳ vọng (73,6 tuổi).