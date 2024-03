Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ ngân sách để giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến đầu

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ Hàn Quốc ngày 15/3 công bố sẽ trích 6,75 tỷ won (5 triệu USD) từ ngân sách dự phòng để hỗ trợ phân tán bệnh nhân nhẹ và bệnh nhân không nguy kịch tới các cơ sở y tế khác, tránh trường hợp quá tải phòng cấp cứu ở các bệnh viện đa khoa tuyến đầu.Để điều chuyển bệnh nhân giữa các bệnh viện đa khoa và bệnh viện đa khoa tuyến đầu một cách nhanh chóng, Ủy ban quyết định chỉ định 100 bệnh viện đa khoa là "bệnh viện hợp tác điều trị". Nếu các bệnh viện này tuyển dụng nhân lực mới hỗ trợ việc điều chuyển bệnh nhân, thì sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa 4 triệu won (3.000 USD)/tháng một người, nếu bố trí bằng nhân lực hiện có thì sẽ được hỗ trợ tối đa 2 triệu won (1.500 USD)/người.Để giảm nhẹ gánh nặng xử phạt hình sự cho nhân viên y tế khi xảy ra sự cố y tế, Chính phủ đã lập dự thảo "Luật đặc biệt về xử lý sự cố y tế", trong khi đó Ủy ban sẽ xúc tiến đổi mới quy định về hòa giải tranh chấp y tế, giám định sự cố y tế.Mặt khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết cơ quan này đã phát hiện được trường hợp một số bác sĩ nội trú rời khỏi bệnh viện nội trú, nhưng lại đang làm việc tại cơ sở y tế khác. Ủy ban cảnh báo các bác sĩ này sẽ có thể bị giám đốc bệnh viện nội trú đưa ra biện pháp kỷ luật. Ngoài ra, bác sĩ nội trú nếu kê đơn hoặc điền vào giấy tờ khám chữa bệnh cho bệnh nhân dưới tên người khác cũng sẽ bị xử phạt.Đối với các giáo sư trường y đang xem xét có hành động tập thể, Ủy ban kêu gọi họ phải thuyết phục các bác sĩ nội trú quay trở lại nơi làm việc, không quay lưng lại nỗi đau của các bệnh nhân. Trong tuần đầu tháng 3, số bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện đa khoa tuyến đầu đã giảm 36,5%, nhưng tới tuần thứ hai tháng 3 chỉ giảm 3,9%. Số bệnh nhân nhập viện ở các bệnh viện đa khoa không có bác sĩ nội trú trong ngày 14/3 lại tăng 11% so với thông thường.Hiện tại, tại 20 bệnh viện đa khoa tuyến đầu, đã có 158 bác sĩ y tế cộng đồng và bác sĩ quân y được huy động. Ủy ban sẽ bố trí thêm 250 người nữa cho tới ngày 25/3. Từ ngày 15/3, Chính phủ chính thức khởi động Ủy ban phân bổ chỉ tiêu trường y. Ủy ban này sẽ kiểm tra ý kiến từ các trường đại học, xem xét về điều kiện đào tạo để hoàn tất công tác phân bổ chỉ tiêu chuyển sinh trường y đúng kế hoạch.