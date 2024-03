Ra mắt Ủy ban Hoạch định tương lai thống nhất bán đảo Hàn Quốc nhiệm kỳ hai

Photo : YONHAP News

Ủy ban Hoạch định tương lai thống nhất nhiệm kỳ thứ hai đã chính thức được ra mắt vào sáng ngày 15/2 với vai trò là một cơ quan tham vấn cho Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc.Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Thống nhất Kim Young-ho cho biết Chính phủ sẽ xây dựng một cơ chế thảo luận mới về thống nhất, phản ánh nội dung bài phát biểu nhân kỷ niệm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 vừa qua của Tổng thống Yoon Suk Yeol và quan điểm về chủ nghĩa tự do. Ông Kim nhấn mạnh thống nhất là phải mở rộng sự tự do cho từng người dân Bắc Triều Tiên.Tiếp đó, Bộ trưởng chỉ ra rằng thống nhất là một vấn đề mang giá trị phổ quát của nhân loại, không chỉ xét riêng trên khía cạnh quan hệ liên Triều. Chính phủ tin tưởng rằng việc lập ra tầm nhìn thống nhất cùng với cộng đồng quốc tế là phù hợp với vị thế và trách nhiệm của Hàn Quốc.Chủ tịch Ủy ban Hoạch định tương lai thống nhất, giáo sư Lee Jung-hoon thuộc Đại học Yonsei, nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc đang rơi vào cục diện đối đầu nghiêm trọng sau khi miền Bắc quy kết quan hệ liên Triều là "quan hệ giữa hai quốc gia thù địch". Bình Nhưỡng vẫn đang thể hiện rõ ý đồ chống thống nhất, chống dân tộc.Theo ông này, Bắc Triều Tiên đã chuyển từ chiến lược thống nhất "cộng sản hóa gián tiếp" thành chiến lược "thống nhất cộng sản hóa trực tiếp bằng cách đe dọa vũ khí hạt nhân". Do vậy, Seoul phải đề rõ hơn nữa mục tiêu "thống nhất tự do".Ủy ban hoạch định tương lai thống nhất nhiệm kỳ thứ hai bao gồm 45 người, chia làm 5 tiểu ban về các lĩnh vực là chính trị-quân sự, kinh tế, văn hoá-xã hội, nhân quyền-nhân đạo, hợp tác quốc tế. Bộ Thống nhất cho biết Ủy ban không chỉ bao gồm các chuyên gia về an ninh, ngoại giao, thống nhất mà gồm cả đại diện người tị nạn miền Bắc, thanh niên, người nước ngoài, để có thể thảo luận dưới nhiều góc nhìn đa dạng.