Trong khuôn khổ cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn tự do" của liên quân Hàn-Mỹ nhằm phòng thủ cho bán đảo Hàn Quốc, hai bên đã tiến hành tập trận tấn công trên không và bắn đạn thật quy mô lớn.Lục quân Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết trong vòng từ ngày 11-15/3, liên quân Hàn-Mỹ đã triển khai cuộc tập trận "FS Tiger", một cuộc diễn tập cơ động ngoài trời, tại khu vực huyện Inje (tỉnh Gangwon) và thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi).Trong cuộc tập trận này, lực lượng đặc nhiệm của hai bên tiến hành tấn công vào mục tiêu giả định, đảm bảo vị trí hạ cánh cho máy bay vận tải quân sự vận chuyển vật tư, trang thiết bị cần thiết cho tác chiến. Có 1.400 binh sĩ hai nước tham gia cuộc tập trận này.Liên quân hai nước đã huy động nguồn lực chiến đấu trên không quy mô lớn với hơn 40 trực thăng, trong đó có trực thăng Black Hawk (UH-60), Apache (AH-64E), máy bay vận tải (C-130H) của quân đội Hàn Quốc và trực thăng Chinook (CH-47) của hai nước.Cùng ngày, Không quân Hàn Quốc thông báo đã triển khai cuộc diễn tập bắn tên lửa tại trường bắn trên biển Tây trong vòng 5 ngày từ ngày 11/3, huy động tên lửa không đối không, không đối đất "Sparrow" (AIM-7M), "Sidewinder" (AIM-9), Slam-ER (AGM-87H).Cuộc tập trận này được tiến hành dựa theo kịch bản là quân đội hai nước bắn hạ tên lửa hành trình tầm thấp của quân đội Bắc Triều Tiên, tấn công chính xác vào địa điểm khiêu khích ban đầu. Hơn 40 máy bay quân sự được huy động trong đó có máy bay chiến đấu F-35A và F-15K của Không quân Hàn Quốc, máy bay A-10 và F-16 của Không quân 7 Mỹ.Cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" đã kết thúc vào ngày 14/3, nhưng hai cuộc diễn tập trên kéo dài sang ngày 15/3 do khó kết thúc sớm hơn.