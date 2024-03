ILO khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc phải đảm bảo quyền tự do lập hội cho người lao động

Photo : YONHAP News

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 13/3 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp lần thứ 350 của Hội đồng quản trị, thông qua dự thảo khuyến nghị của Ủy ban về quyền tự do lập hội của ILO về việc Chính phủ Hàn Quốc đã ban lệnh cưỡng chế người lao động ngành vận tải hàng hóa ngừng đình công quay trở lại làm việc vào năm 2022.Công đoàn vận tải công cộng thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc đã đệ đơn lên ILO, cáo buộc biện pháp đối phó của Chính phủ Hàn Quốc đối với cuộc tổng đình công của công đoàn vận tải hàng hóa diễn ra vào tháng 12 năm 2022 là vi phạm Công ước số 87 và 98 của ILO về quyền tự do lập hội.Khuyến nghị lần này có 5 nội dung, bao gồm nhận xét và yêu cầu của Tổ chức Lao động quốc tế về khiếu nại. Đầu tiên, ILO khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc phải đảm bảo quyền tự do lập hội đối với các thành viên của công đoàn vận tải hàng hóa đã đình công đòi mở rộng “Chế độ đảm bảo giá cước vận tải”. Chính phủ phải đảm bảo rằng tất cả người lao động, bao gồm cả người lao động tự do, được hưởng đầy đủ các nguyên tắc tự do hiệp hội và thương lượng tập thể nhằm tăng cường lợi ích của họ.Ngoài ra, khuyến nghị còn bao gồm việc đảm bảo bí mật tuyệt đối thông tin của thành viên công đoàn vận tải hàng hóa. ILO nhấn mạnh trong trường hợp áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức như Công đoàn vận tải công cộng hay công đoàn vận tải hàng hóa vì hành động của từng cá nhân thành viên công đoàn thì phải không gây tổn hại đến quyền tự do lập hội.Khuyến nghị cũng bao gồm việc Chính phủ áp dụng các biện pháp trừng phạt thích hợp đối với các thành viên công đoàn để ngăn ngừa tái diễn các biện pháp trả đũa hay phân biệt đối xử với những người có khuynh hướng chống công đoàn của các công ty vận tải.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng trong khuyến nghị này, Tổ chức Lao động quốc tế không đề cập đến vấn đề lệnh cưỡng chế quay lại làm việc là làm trái với Công ước của ILO, mà chỉ là một khuyến nghị mang tính nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền tự do lập hội cho tất cả người lao động.