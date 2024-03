Số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc năm 2023 lần đầu tăng sau 12 năm

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc đạt 194.000 cặp, tăng 2.000 cặp so với năm 2022, tức tăng 1%. Đây là lần đầu tiên trong vòng 12 năm, số cặp kết hôn tăng so với năm trước.Cục Thống kê cho biết số cặp kết hôn đã bắt đầu tăng từ nửa cuối năm 2022, thời điểm dịch COVID-19 chấm dứt. Xu hướng tăng này được duy trì trong nửa đầu năm 2023, nhưng sau đó lại chuyển sang giảm vào nửa cuối năm, nên mức tăng cả năm vẫn dưới mức dự báo ban đầu.Tỷ lệ kết hôn (tức số cặp kết hôn trên 1.000 dân) là 3,8 cặp, tăng 0,1 cặp so với một năm trước.Độ tuổi kết hôn bình quân tiếp tục tăng, đạt 34 tuổi ở nam giới và 31,5 tuổi ở nữ giới, lần lượt tăng 0,3 tuổi và 0,2 tuổi so với năm 2022. Trong đó, riêng thủ đô Seoul có độ tuổi kết hôn lần đầu cao nhất là 34,4 tuổi với nam giới và 32,4 tuổi với nữ giới.Số cặp kết hôn ở độ tuổi 30-34 tuổi tăng 1,9% đối với nam và 3,7% với nữ, mức tăng cao nhất. Ngược lại, số cặp kết hôn ở độ tuổi từ 25-29 tuổi lần lượt giảm 2,9% đối với nam và 3,3% với nữ, ghi nhận mức thấp kỷ lục.Cục Thống kê phân tích tỷ lệ kết hôn ở nhóm dưới 30 tuổi giảm là bởi sự thay đổi nhận thức về kết hôn và việc tham gia vào hoạt động kinh tế.Số cặp kết hôn với người nước ngoài trong năm 2023 đạt 20.000 cặp, tăng 3.000 cặp so với một năm trước, chiếm tỷ trọng 10% trên tổng số cặp kết hôn, tăng 1,5%.Mặt khác, số cặp vợ chồng ly hôn trong năm 2023 đạt 92.000 cặp, giảm 800 cặp so với một năm trước. Độ tuổi ly hôn bình quân ở nam giới là 49,9 tuổi, nữ giới là 46,6 tuổi. Thời gian chung sống bình quân của các cặp vợ chồng ly hôn là 16 năm 8 tháng, giảm 2 tháng so với năm 2022. Số cặp vợ chồng ly hôn khi đã có trên 30 năm chung sống giảm 5,5%, giữ xu hướng giảm nối tiếp năm 2022. Cục Thống kê phân tích số cặp ly hôn giảm là bởi số cặp vợ chồng kết hôn đã giảm nhiều trong thời gian qua.