Seoul kêu gọi Hội đồng bảo an đối phó với hoạt động hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề "Giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân" được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 18/3 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc Hwang Joon-kook nhận định triển vọng không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế đang hết sức u ám do hoạt động vũ khí hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên.Ông Hwang chỉ ra rằng cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân mà cộng đồng quốc tế phải khó khăn lắm mới thiết lập được đang bị thách thức nghiêm trọng hơn lúc nào hết.Đại sứ Hàn Quốc đề cập tới việc Bắc Triều Tiên đã khiêu khích phóng tên lửa giữa lúc cộng đồng quốc tế đang thảo luận về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, ở đây là vụ miền Bắc phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông sáng ngày 18/3. Đại sứ Hwang phân tích Bình Nhưỡng đang ngày càng hạ thấp "ngưỡng cửa" sử dụng hạt nhân. Chính sách hạt nhân hung hăng của miền Bắc hiện cho phép nước này tấn công phủ đầu vào "kẻ thù chính" là Hàn Quốc.Ông Hwang kêu gọi các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an phải có thái độ trách nhiệm, tuân thủ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được duy trì suốt hàng chục năm qua, trong đó có Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Nội dung này được phân tích là nhắm tới việc Nga, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, đề cập tới khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh với Ukraine.Mặt khác, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield trong cuộc họp cùng ngày đã cùng Nhật Bản trình dự thảo nghị quyết Hội đồng bảo an, có nội dung cấm triển khai vũ khí hạt nhân không gian và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) lên quỹ đạo Trái đất. Truyền thông Mỹ đưa tin Washington lo ngại khả năng Matxcơva triển khai vũ khí hạt nhân không gian lên quỹ đạo Trái đất, có khả năng phá hủy vệ tinh của phương Tây. Mặc dù Nga phủ nhận nghi ngờ này, nhưng Mỹ vẫn cảnh cáo nước này không được triển khai vũ khí hạt nhân không gian.