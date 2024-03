Các chính sách quốc phòng chính trong năm 2024 của Hàn Quốc

Photo : KBS News

Theo "Kế hoạch xúc tiến các chính sách chính năm 2024" công bố vào ngày 19/3, trong năm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ tích cực thiết lập một nền "hòa bình dựa trên sức mạnh", với ba trọng tâm là tăng cường năng lực quốc phòng tiên tiến, thiết lập mạng lưới an ninh toàn cầu, mở rộng nguồn lực phòng thủ chiến lược.Đặc biệt, để thiết lập mạng lưới an ninh toàn cầu, Bộ Quốc phòng sẽ tăng cường răn đe mở rộng tích hợp Hàn-Mỹ, đẩy mạnh tập trận chung với Washington, thúc đẩy phối hợp với các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Seoul sẽ phát triển khái niệm tích hợp hạt nhân-thông thường (Conventional-Nuclear Integration, CNI), tức tích hợp nguồn lực chiến đấu hạt nhân của Mỹ với vũ khí thông thường tiên tiến của Hàn Quốc; tập trận đa dạng giả định tình huống Bắc Triều Tiên tấn công hạt nhân; mở rộng điều động tài sản chiến lược của Washington.Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức tập trận mô phỏng liên Chính phủ Hàn-Mỹ, phản ánh kịch bản Bình Nhưỡng sử dụng hạt nhân. Nhân cuộc tập trận chung hai nước nửa cuối năm nay, Bộ Quốc phòng sẽ mở rộng diễn tập cơ động ngoài trời liên quân đa dạng, trong đó có cuộc tập trận đổ bộ liên quân Ssangyong (Song Long).Ngoài ra, bắt đầu từ năm nay, Seoul sẽ tổ chức định kỳ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, từng được tổ chức lần đầu vào năm ngoái; tăng cường hơn nữa liên minh an ninh toàn cầu thông qua việc thúc đẩy các cuộc tập trận chung với các nước thành viên.Trong năm 2024, Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên triển khai vũ khí dẫn đường đất đối đất chiến thuật căn cứ theo lộ trình tăng cường nguồn lực chiến đấu cho hệ thống phòng thủ "ba trụ cột"; bắt tay cải tiến tính năng chiến đấu cơ F-15K. Ngoài ra, quân đội sẽ hoàn tất phát triển vũ khí dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM) để xây dựng năng lực phòng thủ đa tầng bảo vệ cho khu vực Seoul và lân cận thủ đô, cũng như các cơ sở hạ tầng trọng tâm.Vào nửa cuối năm, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược, tích hợp năng lực chiến lược của quân đội, để đối phó hiệu quả với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bình Nhưỡng.Bên cạnh đó, quân đội Hàn Quốc sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự hai lần trong năm nay, vào tháng 4 và tháng 11, để sở hữu năng lực giám sát trên nền tảng không gian vũ trụ.