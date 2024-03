Nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong vấn đề Đài Loan

Photo : YONHAP News

Tham dự buổi tọa đàm do Viện nghiên cứu Hudson, cơ quan nghiên cứu chính sách có trụ sở ở Washington, tổ chức vào ngày 19/3 (giờ địa phương), nghị sĩ gốc Hàn Young Kim (đảng Cộng hòa), Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề Đài Loan.Bà Kim chỉ ra rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu Mỹ không hỗ trợ cho Đài Loan khi xảy ra tranh chấp. Nghị sĩ này đánh giá vấn đề Đài Loan hết sức quan trọng, có liên quan tới chủ nghĩa dân chủ. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không dừng lại ở Đài Loan, nếu xảy ra xung đột quân sự ở Đài Loan thì các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Trung Quốc đang muốn giành thế bá quyền trên toàn bộ khu vực này.Ngoài ra, Đài Loan chiếm 90% thị phần sản xuất chíp bán dẫn toàn thế giới. Nếu như xảy ra mâu mâu thuẫn tại eo biển Đài Loan thì nền kinh tế Mỹ cũng sẽ có thể bị đe dọa, do đó đây là vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia của Washington.Về lập trường của Hàn Quốc với vấn đề Đài Loan, bà Kim đánh giá Tổng thống Yoon Suk Yeol là một người thực dụng, thực tế. Hàn Quốc và Nhật Bản thể hiện lập trường tương tự Mỹ trong vấn đề này.Đối với trường hợp Nhật Bản, nước này có vùng biển giáp với Trung Quốc, nên phải đối phó với mối uy hiếp từ Bắc Kinh. Hàn Quốc thì đang đối mặt với mối uy hiếp từ miền Bắc, nên việc gìn giữ an ninh bán đảo Hàn Quốc là vấn đề lo ngại hàng đầu. Nghị sĩ Kim cũng bày tỏ vui mừng vì Seoul và Tokyo nhất trí phối hợp đối phó với mối uy hiếp từ Bắc Kinh, bất chấp mâu thuẫn lịch sử kéo dài giữa hai nước.Bà Kim cho biết trong chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai nước đều truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc sẵn sàng đồng hành cùng Mỹ nếu xảy ra mâu thuẫn tại eo biển Đài Loan.Mặt khác, nghị sĩ Kim khẳng định bất kể kết quả Tổng tuyển cử tại Hàn Quốc tháng 4 hay bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 ra sao, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặt ưu tiên hàng đầu vào các đồng minh, đối tác tại khu vực này.