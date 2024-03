Seoul thảo luận với Đại sứ ba nước châu Phi về Hiệp định đối tác kinh tế

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Cheong In-kyo ngày 20/3 đã có buổi gặp mặt Đại sứ ba nước châu Phi tại Hàn Quốc là Morocco, Tanzania, Kenya; thảo luận phương án mở rộng hợp tác kinh tế thông qua Hiệp định đối tác kinh tế (EPA).EPA là một hiệp định thương mại cũng bao gồm các yếu tố mở cửa thị trường như xóa bỏ hàng rào thuế quan tương tự như Hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời nhấn mạnh về yếu tố hợp tác vì sự thịnh vượng chung với nước đối phương.Bộ Công nghiệp đang xúc tiến ký kết EPA với ba nước châu Phi, cân nhắc tổng hợp các giá trị chiến lược như tài nguyên, khoáng sản trọng tâm, dân số, tiềm năng tăng trưởng.Trong đó, Morocco là trung tâm địa kinh tế kết nối giữa châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, sở hữu một mạng lưới FTA rộng lớn; vừa là quốc gia có trữ lượng đá phosphate, nguyên liệu sản xuất pin LFP (Lithium Iron Phosphate), lớn nhất thế giới. Tanzania và Kenya là hai quốc gia cứ điểm khu vực Đông Phi, lần lượt sở hữu khoáng sản trọng tâm là nikel và than chì. Cả hai nước đều đang tích cực xúc tiến chính sách năng lượng thân thiện môi trường, nên được đánh giá là có tiềm năng hợp tác lớn với Hàn Quốc ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, kinh tế xanh.Tại buổi tọa đàm, Chánh Văn phòng Cheong chỉ ra rằng quy mô thương mại, đầu tư giữa Hàn Quốc và châu Phi hiện vẫn chưa lớn. Tuy nhiên, kể từ sau khi Hiệp định thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) chính thức được thực thi vào tháng 1/2021, châu lục này đã trở thành một khối thị trường khổng lồ với 1,4 tỷ dân.Ông Cheong In-kyo nhấn mạnh Hiệp định đối tác kinh tế sẽ là nền tảng chế độ để hai bên mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế ở nhiều lĩnh vực đa dạng, không chỉ dừng lại ở thương mại và đầu tư, mà còn ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, kỹ thuật số, kinh tế xanh. Seoul hy vọng Đại sứ ba nước sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ trong quá trình xúc tiến EPA.Bộ Công nghiệp cho biết Đại sứ ba nước cũng đồng tình rằng EPA sẽ là bước ngoặt quan trọng để mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên; nhất trí sẽ cùng Hàn Quốc tích cực xúc tiến Hiệp định đối tác kinh tế.Mặt khác, Bộ Công nghiệp ngày 20/3 đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban xúc tiến công-tư về hợp tác kinh tế Hàn-châu Phi, chính thức bắt đầu công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi sẽ diễn ra từ ngày 4-5/6 tới.Cuộc họp do Chánh Văn phòng Cheong chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo 18 tổ chức kinh tế lớn, trong đó có Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA), Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO).Ông Cheong cho biết Ủy ban xúc tiến công-tư về hợp tác kinh tế Hàn-châu Phi sẽ đóng vai trò là cầu nối hợp tác kinh tế giữa hai bên, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến sang thị trường lục địa đen, thúc đẩy hợp tác kinh tế với doanh nghiệp châu Phi. Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tìm kiếm phương án hỗ trợ để các doanh nghiệp tư nhân dự kiến ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ (MOU) với phía châu Phi cũng sẽ tham gia Ủy ban, tạo ra được thành quả thực chất.