Mỹ đóng băng lãi suất cơ bản lần thứ 5 liên tiếp

Photo : KBS News

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 20/3 (giờ địa phương) tiếp tục đóng băng lãi suất cơ bản ở ngưỡng 5,25-5,5%/năm lần thứ 5 liên tiếp.FED cho biết về mặt chỉ số, các hoạt động kinh tế đang được mở rộng ổn định, việc làm tiếp tục tăng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Lạm phát đã hạ nhiệt trong năm ngoái, nhưng vẫn duy trì đà tăng. Do triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn, nên Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) vẫn đang chú ý theo dõi tới rủi ro lạm phát.Cục Dự trữ liên bang Mỹ dự báo lãi suất cơ bản cuối năm nay là 4,6%, tương tự dự báo hồi tháng 12 năm ngoái. FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,1% trong năm nay, cao hơn 0,7% so với dự báo hồi tháng 12 năm ngoái; tỷ lệ thất nghiệp là 4%, thấp hơn 0,1%. Lạm phát lõi đo bằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được dự báo tăng 2,6%, cao hơn 0,2% so với dự báo tháng 12 năm ngoái.Trước việc Mỹ đóng băng lãi suất cơ bản, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 21/3 đã chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, rà soát tác động từ quyết định của FED tới thị trường tài chính, ngoại hối trong và ngoài nước. Hội nghị có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Kim Joo-hyun và Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun.Phó Thủ tướng đánh giá quyết định của FOMC sẽ góp phần duy trì xu thế ổn định trên thị trường tài chính quốc tế.Tuy nhiên, ông Choi cũng lưu ý tới khả năng biến động gia tăng do sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa các nước lớn như Mỹ và Nhật Bản; nhất trí phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan để đối phó.