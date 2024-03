Chính phủ Hàn Quốc huy động thêm gần 250 bác sĩ quân y và y tế công cộng để lấp lỗ hổng y tế

Photo : KBS News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 22/3 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ, nhấn mạnh về bài toán cấp thiết nhất hiện nay là phải đảm bảo tối đa điều kiện làm việc cho các bác sĩ vẫn đang công tác, cống hiến tại các bệnh viện.Ông Han cho biết từ tuần sau, Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm 247 bác sĩ y tế công cộng và bác sĩ quân y để duy trì hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp, lấp lỗ hổng y tế do hành động tập thể của các bác sĩ nội trú gây ra. Trong tháng sau, Chính phủ sẽ lập ra "Trung tâm hỗ trợ bác sĩ cao cấp" thuộc Viện Y tế quốc gia, tìm kiếm phương án liên kết, hỗ trợ các cơ sở y tế có ý định tuyển dụng mới các bác sĩ cao cấp, hoặc tuyển dụng tiếp các bác sĩ sắp sửa nghỉ hưu.Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tập trung cho các đại học y thuộc đại học quốc gia nằm ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô, thiết lập "Hệ thống y tế hoàn chỉnh khu vực". Chính phủ sẽ chuẩn bị phương án hỗ trợ để đảm bảo chất lượng giảng dạy các trường không bị sụt giảm do việc nâng chỉ tiêu tuyển sinh. Chính phủ cũng sẽ mở rộng "Trung tâm huấn luyện lâm sàng" tại tất cả các bệnh viện đại học quốc gia, để có thể tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đại học y địa phương tới thực tập nội trú; liên tục quản lý chất lượng thực tập nội trú của các bác sĩ.Thủ tướng Han cam kết sẽ phản ánh tối đa ý kiến của các bác sĩ nội trú để cải thiện môi trường làm việc cho họ, như rút ngắn thời gian làm việc liên tục trú, hỗ trợ 1 triệu won (746 USD) chi phí thực tập cho các bác sĩ nội trú Nhi khoa, hỗ trợ chi phí thực tập cho các bác sĩ nội trú y tế thiết yếu khác. Ông Han một lần nữa kêu gọi các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc, và giáo sư các đại học y rút lại quyết định từ chức.