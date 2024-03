Tổng thống Hàn Quốc cảnh cáo Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt cho hành vi khiêu khích

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 22/3 đã tới tham dự lễ kỷ niệm "Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây lần thứ 9" được tổ chức tại Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống khẳng định quân đội sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó, đáp trả áp đảo và ngay lập tức với bất cứ động thái khiêu khích nào, gìn giữ vững chắc tự do và sự an toàn cho người dân. Ông Yoon chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đã tính toán sai hoàn toàn khi nghĩ rằng có thể khiến Hàn Quốc khuất phục bằng khiêu khích và đe dọa.Lãnh đạo Hàn Quốc lên án trận hải chiến đảo Yeonpyeong lần thứ hai năm 2002, vụ nã pháo vào tuần dương hạm Cheonan năm 2010, trận pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010 là các động thái khiêu khích tàn bạo của miền Bắc, tuyệt đối không thể dung thứ với bất cứ lý do nào.Tổng thống nhấn mạnh Bắc Triều Tiên ngay lúc này vẫn đang tiếp tục uy hiếp vùng biển phía Tây và an ninh của Hàn Quốc. Từ đầu năm nay, nước này đã bắn hàng trăm quả pháo ra biển Tây, gọi miền Nam là "kẻ thù số một, kẻ thù chính". Ông Yoon cảnh cáo các hành động khiêu khích liều lĩnh này của Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt hơn nữa.Tổng thống Yoon chỉ ra rằng một nền hòa bình giả tạo dựa trên thỏa hiệp sẽ không thể bảo vệ được người dân Hàn Quốc mà sẽ chỉ càng đẩy an ninh quốc gia vào tình thế nguy hiểm hơn. Chính phủ và quân đội miền Nam tuyệt đối không lùi bước trước bất cứ động thái khiêu khích, uy hiếp nào của miền Bắc. Seoul sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Bên cạnh đó, Tổng thống cam kết sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ cho binh lính bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ biển Tây, cũng như gia quyến của các liệt sĩ đã hy sinh, đãi ngộ xứng đáng với sự cống hiến của các anh hùng.