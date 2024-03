Người tiêu dùng Hàn Quốc có tâm lý bi quan trong tháng 3 do giá nông sản tăng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/3 công bố kết quả điều tra xu hướng người tiêu dùng tháng 3/2024, cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 100,7 điểm, giảm 1,2 điểm so với một tháng trước.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài hạn; nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn dưới 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.BOK phân tích chỉ số tâm lý tiêu dùng đã giảm nhẹ so với tháng 2 là do cảm nhận về vật giá như giá nông sản tăng mạnh, và do tiêu thụ nội địa chững lại.Triển vọng về mức giá tiêu dùng đạt 146 điểm, tăng 2 điểm so với tháng trước đó. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng giá cả trong vòng một năm tới, đạt 3,2%, tăng 0,2% so với tháng 2.Một quan chức thuộc Ngân hàng trung ương giải thích giá nông sản tăng cao ở thời điểm hiện tại, và giá dầu quốc tế cũng tăng nên người tiêu dùng xem đây là những yếu tố làm tăng giá chi tiêu. Thêm vào đó là các loại cước phí công cộng dù được đóng băng trong nửa đầu năm, song có khả năng sẽ tăng trong nửa cuối năm.Triển vọng về mức lãi suất đạt 98 điểm, giảm 2 điểm so với một tháng trước, do kỳ vọng vào chính sách giảm lãi suất, và lãi suất trên thị trường giảm. Triển vọng về giá nhà đạt 95 điểm, tăng 3 điểm so với tháng 2, nhờ lãi suất vay giảm theo xu thế giảm của lãi suất trên thị trường, và giá mua bán các căn hộ chung cư vẫn đang tiếp tục đà giảm.