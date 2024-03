Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 26/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh Hàn Quốc phải đoàn kết, không để các thế lực chống đối Nhà nước làm lung lay tới an ninh quốc gia, đe dọa tới sự an toàn của người dân.Nhân kỷ niệm 14 năm vụ Bắc Triều Tiên đánh chìm tuần dương hạm Cheonan (26/3/2010), Tổng thống nhắc đến việc trong dư luận xã hội Hàn Quốc vẫn còn ý kiến phủ nhận vụ tấn công này, bóp méo sự thật, hòng chia rẽ dư luận, thậm chí còn sỉ nhục những binh lính đã hy sinh để bảo vệ đất nước và gia quyến của họ. Đây chính là những hành động hòng làm sụp đổ nền an ninh quốc gia, đe dọa sự an toàn của người dân.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh nếu không có một nền an ninh vững chắc thì Hàn Quốc sẽ không thể bảo vệ được sự tự do, hòa bình, thịnh vượng, cũng như chủ nghĩa dân chủ tự do, nền kinh tế thị trường. Tổng thống cam kết sẽ khắc ghi sự hy sinh của 46 binh sĩ trên tàu Cheonan và một sĩ quan đã hy sinh trong quá trình tìm kiếm cứu hộ.Cũng tại cuộc họp Nội các cùng ngày, ông Yoon cam kết sẽ đưa những tù nhân chiến tranh, nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc giam giữ về nước. Tổng thống cũng nhắc tới việc thời gian vận động tranh cử chính thức cho Tổng tuyển cử đã bắt đầu, nhấn mạnh Chính phủ phải dốc toàn lực để cuộc bầu cử lần này được diễn ra công bằng và minh bạch.Ông Yoon chỉ đạo Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát phải giám sát nghiêm ngặt, điều tra nhanh chóng và xử lý cứng rắn với tội phạm bầu cử, củng cố trật tự pháp luật. Tổng thống đặc biệt lưu ý tới việc đối phó với hành vi phát tán tin tức giả và thông tin sai sự thật lợi dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).