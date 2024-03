Chỉ số lòng tin doanh nghiệp Hàn Quốc tăng nhẹ trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/3 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) toàn ngành công nghiệp trong tháng 3 năm nay đạt 69 điểm.Chỉ số BSI tháng 3 đã được cải thiện hơn 1 điểm so với tháng trước (68 điểm), sau khi chỉ số này xác lập mức thấp kỷ lục trong vòng hơn ba năm kể từ mức 64 điểm tháng 9/2020.Xét theo ngành nghề, chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 71 điểm, phi chế tạo đạt 68 điểm, đều tăng 1 điểm so với tháng 2. Trong ngành chế tạo, thiết bị điện tử, video, viễn thông tăng 14 điểm, máy móc thiết bị khác tăng 3 điểm, góp phần kéo chỉ số toàn ngành. Đối với ngành phi chế tạo, công nghệ thông tin tăng 7 điểm, vận tải kho bãi tăng 5 điểm, dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 4 điểm so với tháng trước.Các doanh nghiệp cho rằng khó khăn lớn nhất trong kinh doanh tháng 3 là "tiêu thụ nội địa đình trệ". Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 3 đạt 92,2 điểm, giảm 1,1 điểm so với tháng 2. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).Mặc dù nhận định của doanh nghiệp về nền kinh tế trong tháng 3 đã được cải thiện, nhưng triển vọng về tình hình tháng sau lại xấu hơn ở cả ở ngành chế tạo và phi chế tạo. Chỉ số BSI về triển vọng kinh doanh ngành chế tạo trong tháng 4 là 73 điểm, ngành phi chế tạo là 69 điểm, giảm lần lượt 2 điểm và 1 điểm so với tháng trước.