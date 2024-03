Chính phủ Hàn Quốc sơ tán hai công dân tại Haiti tới Dominica

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/3 cho biết đã phối hợp với Chính phủ Cộng hoà Dominica, quốc gia lân cận với Haiti, để sơ tán hai công dân bằng trực thăng tới Dominica một cách an toàn. Hai công dân này đã đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ sơ tán ngay khỏi khu vực Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, nơi đang bị các băng đảng vũ trang chiếm giữ.Bộ Ngoại giao từ chối tiết lộ cụ thể về quá trình sơ tán, vì sự an toàn của các công dân đang cư trú tại nước bản địa. Bộ cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp an toàn khác để bảo vệ sự an toàn cho công dân còn đang lưu lại Haiti.Hiện có khoảng hơn 70 công dân Hàn Quốc đang ở Haiti, trong đó có 40 người cư trú ở khu vực thủ đô. Phần lớn những người này đang làm việc cho công ty dệt may đặt tại địa phương hoặc là nhà truyền giáo.Xung đột đẫm máu lại nổ ra tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti trong bối cảnh quá trình ra mắt Hội đồng chuyển tiếp sau khi Thủ tướng nước này từ chức vẫn đang vấp phải khó khăn. Do đó, một số công dân Hàn Quốc gần đây đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ sơ tán tới nơi an toàn. Hàn Quốc không đặt cơ quan ngoại giao tại Haiti, nên Bộ Ngoại giao đang liên tục nắm bắt tình hình công dân thông qua Đại sứ quán ở Dominica.Dự kiến Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ sơ tán công dân do tình hình trị an tại quốc gia vùng Caribe này đang ngày càng trở nên tồi tệ. Gần đây, Chính phủ Mỹ đã sơ tán một số nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn bằng máy bay tới Dominica.Mỹ là nước quyết định sơ tán công dân sớm nhất, vào hôm 17/3 vừa qua. Hiện tại, các nước Tây Ban Nha, Ấn Độ, Canada, Pháp cũng đang đưa công dân về nước bằng trực thăng. Được biết, các nước lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Đức hiện đang sơ tán nhân viên ngoại giao sang Dominica hoặc đưa về nước, chỉ để lại nhân lực ở mức tối thiểu.